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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ant palangės pastatė 1 daiktą: negalėjo patikėti, kaip greitai nebeliko drėgmės

2026-09-22 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudenį drėgmė namuose gali tapti nemenka problema. Vienas pirmųjų ženklų, kad jos patalpose susikaupė per daug, yra rasojantys langai. Perteklinė drėgmė ne tik kelia nepatogumų, bet ir sudaro palankias sąlygas pelėsiui bei grybeliui atsirasti, todėl į šią problemą svarbu reaguoti kuo anksčiau.

Rasojantys langai (nuotr. 123rf.com)

Rudenį drėgmė namuose gali tapti nemenka problema. Vienas pirmųjų ženklų, kad jos patalpose susikaupė per daug, yra rasojantys langai. Perteklinė drėgmė ne tik kelia nepatogumų, bet ir sudaro palankias sąlygas pelėsiui bei grybeliui atsirasti, todėl į šią problemą svarbu reaguoti kuo anksčiau.

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Drėgmė namuose kaupiasi ne tik dėl prastos ventiliacijos ar nesandarių langų. Ją didina ir kasdieniai buities darbai, tokie kaip maisto gaminimas, maudymasis ar skalbinių džiovinimas.

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Rudenį problema dažnai paaštrėja, nes dėl lietingo ir vėsaus oro langus atveriame rečiau. Nors aprasoję stiklai erzina, yra keletas paprastų būdų, kurie gali padėti sumažinti drėgmės kiekį namuose, rašoma fakt.pl.

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Rudenį rasoja langai? Padėti gali kambariniai augalai

Vienas paprasčiausių sprendimų yra kambariniai augalai. Teigiama, kad vėzdūnė gali sugerti dalį perteklinės drėgmės per lapus ir taip prisidėti prie sausesnio oro namuose.

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Panašiai gali veikti ir paparčiai, kuriuos galima statyti, pavyzdžiui, ant palangių. Nors augalai gali tapti viena iš pagalbinių priemonių kovojant su drėgme, vien jų nepakanka.

Rudenį ne mažiau svarbu reguliariai vėdinti patalpas ir užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją.

Kaip sumažinti drėgmę namuose?

Tarp paprastų priemonių minimi ir produktai, kurių dažniausiai galima rasti kiekvienuose namuose. Ant palangės galima paberti valgomosios druskos, geriamosios sodos arba augintinių kraiko.

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Šios medžiagos sugeria dalį ore esančios drėgmės, tačiau jas būtina reguliariai keisti, kad neprarastų savo savybių.

Aprasoję langai ypač dažnai pastebimi rudenį ir žiemą. Taip nutinka todėl, kad šiltas ir drėgnas patalpų oras susiduria su šaltu lango stiklo paviršiumi.

Dėl temperatūrų skirtumo vandens garai kondensuojasi ir ant stiklo atsiranda lašeliai. Kuo daugiau drėgmės yra patalpoje, tuo didesnė tikimybė, kad langai rasos.

Todėl verta reguliariai taikyti paprastus drėgmės mažinimo būdus. Tai gali padėti sumažinti pelėsio ir grybelio atsiradimo riziką bei sukurti sveikesnį ir komfortiškesnį mikroklimatą namuose.

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