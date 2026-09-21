Skubiai įspėja nuosavus namus turinčius Lietuvos gyventojus: „Patikrinkite...“

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2026-09-21 12:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-21 12:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia, kad jau metas ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Ruduo primena, kad šaltieji orai netrukus pareikalaus pasirūpinti šildymo įrenginiais. Tarnyba ragina nelaukti pirmųjų šalnų ir iš anksto patikrinti krosnių, židinių, katilų bei dūmtraukių būklę.

Gyvenamasis namas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (41)

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia, kad jau metas ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Ruduo primena, kad šaltieji orai netrukus pareikalaus pasirūpinti šildymo įrenginiais. Tarnyba ragina nelaukti pirmųjų šalnų ir iš anksto patikrinti krosnių, židinių, katilų bei dūmtraukių būklę.

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Taip pat svarbu įsitikinti, kad namuose tinkamai veikia dūmų detektorius ir, jei įmanoma, įrengtas anglies monoksido detektorius.

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Specialistai primena, kad keli paprasti darbai prieš šildymo sezoną gali padėti apsaugoti namus ir artimuosius.

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„Vasara baigėsi, ruduo prasideda – pats laikas ruoštis šildymo sezonui! 

Nors už lango dar jaučiama vasaros šiluma, ruduo primena – šildymo sezonas jau ne už kalnų. Kad šaltasis metų laikas būtų saugus ir ramus, šildymo sistemomis verta pasirūpinti iš anksto.

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Prieš pradėdami kūrenti:

  • patikrinkite, ar kaminas ir dūmtraukiai išvalyti bei techniškai tvarkingi;
  • įvertinkite krosnių, židinių ir katilų būklę;
  • įsitikinkite, kad dūmtraukiuose nėra įtrūkimų, o krosnių ir židinių durys sandariai užsidaro;
  • malkas ir kitas kietojo kuro atsargas laikykite saugiai, toliau nuo krosnių bei kitų šilumos šaltinių;
  • nepalikite besikūrenančios krosnies be priežiūros;
  • nedžiovinkite drabužių ar kitų degių daiktų ant krosnių ir šildymo įrenginių.

Nepamirškite dūmų detektoriaus!

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Patikrinkite, ar jis veikia, pakeiskite baterijas, jei reikia.

Geriausia, kad namuose būtų įrengtas ir anglies monoksido (smalkių) detektorius, ypač jei naudojami kietojo kuro, dujiniai ar kiti degimo procesą sukeliantys šildymo įrenginiai.

Saugus pasiruošimas šildymo sezonui – vos keli darbai, galintys apsaugoti jūsų namus ir artimuosius.

Nelaukime pirmųjų šalnų – pasirūpinkime saugumu jau šiandien!“ – rašoma įraše.

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