Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sodinkite tai kapuose Vėlinėms: 4 augalai rudenį atrodo gražiausiai

2026-09-23 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms, daugelis žmonių pradeda galvoti, kaip papuošti artimųjų kapus. Lapkričio pradžioje kapinėse netrūksta gėlių, žvakių ir įvairiausių rudeniškų kompozicijų, tačiau norint, kad pasodinti augalai ne tik gražiai atrodytų, bet ir išliktų per vėsesnius orus, verta jais pasirūpinti kiek anksčiau.

Kapinės, gėlės, žvakutės (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio, Fotodiena, asm. archyvo)
GALERIJA (16)

Artėjant Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms, daugelis žmonių pradeda galvoti, kaip papuošti artimųjų kapus. Lapkričio pradžioje kapinėse netrūksta gėlių, žvakių ir įvairiausių rudeniškų kompozicijų, tačiau norint, kad pasodinti augalai ne tik gražiai atrodytų, bet ir išliktų per vėsesnius orus, verta jais pasirūpinti kiek anksčiau.

REKLAMA
2

Kai kurie rudeniniai augalai gali atlaikyti pirmąsias šalnas ir puošti kapą dar ilgai po Vėlinių. Tuo metu kiti, nors ir atrodo įspūdingai, vos paspaudus šalčiui greitai praranda savo išvaizdą. Specialistai taip pat pataria neapsiriboti vien žydinčiais augalais – tinkamai parinkti visžaliai augalai gali suteikti kapui tvarkingos žalumos ir žiemą, rašoma hollandkerteszet.hu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visų Šventųjų diena – Vėlinės

1. Chrizantemos – vienas populiariausių pasirinkimų

Vienas dažniausių pasirinkimų kapams rudenį – chrizantemos. Jos žydi vėlyvą sezoną, todėl jų žiedai kapus gali puošti ir tuomet, kai daugelis kitų vasarinių gėlių jau būna nužydėjusios.

REKLAMA
REKLAMA

Chrizantemų galima rasti įvairių spalvų – nuo baltos ir geltonos iki rausvos, oranžinės ar sodrios raudonos. Kapui dažniausiai pasirenkamos kompaktiškos, gausiai žydinčios veislės, kurios atrodo tvarkingai ir neužima pernelyg daug vietos.

REKLAMA

Svarbu atkreipti dėmesį, kad ne visos vazoninės chrizantemos vienodai atsparios šalčiui. Renkantis augalą kapui, verta pasidomėti, ar jis skirtas auginti lauke, o ne tik trumpam laikui patalpose ar šiltnamyje.

Taip pat nereikėtų laukti paskutinės minutės. Anksčiau pasodintas augalas turi daugiau laiko prisitaikyti prie naujos vietos ir įsišaknyti prieš stipresnius šalčius.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų