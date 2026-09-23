Sodinkite tai kapuose Vėlinėms: 4 augalai rudenį atrodo gražiausiai

Kai kurie rudeniniai augalai gali atlaikyti pirmąsias šalnas ir puošti kapą dar ilgai po Vėlinių. Tuo metu kiti, nors ir atrodo įspūdingai, vos paspaudus šalčiui greitai praranda savo išvaizdą. Specialistai taip pat pataria neapsiriboti vien žydinčiais augalais – tinkamai parinkti visžaliai augalai gali suteikti kapui tvarkingos žalumos ir žiemą, rašoma hollandkerteszet.hu.
1. Chrizantemos – vienas populiariausių pasirinkimų
Vienas dažniausių pasirinkimų kapams rudenį – chrizantemos. Jos žydi vėlyvą sezoną, todėl jų žiedai kapus gali puošti ir tuomet, kai daugelis kitų vasarinių gėlių jau būna nužydėjusios.
Chrizantemų galima rasti įvairių spalvų – nuo baltos ir geltonos iki rausvos, oranžinės ar sodrios raudonos. Kapui dažniausiai pasirenkamos kompaktiškos, gausiai žydinčios veislės, kurios atrodo tvarkingai ir neužima pernelyg daug vietos.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad ne visos vazoninės chrizantemos vienodai atsparios šalčiui. Renkantis augalą kapui, verta pasidomėti, ar jis skirtas auginti lauke, o ne tik trumpam laikui patalpose ar šiltnamyje.
Taip pat nereikėtų laukti paskutinės minutės. Anksčiau pasodintas augalas turi daugiau laiko prisitaikyti prie naujos vietos ir įsišaknyti prieš stipresnius šalčius.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt