Vilniaus rajone – kraupus radinys: kanalizacijos šulinyje aptiktas negyvas vyras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė BNS informavo, kad 11.53 val. ugniagesiams buvo pranešta apie šulinyje esantį vyrą. Skambinęs žmogus pranešė, jog jam paskambino minėtame kaime gyvenanti jo motina, kuri pasakė, kad šulinyje yra kaimynas.
Atvykę gelbėtojai kanalizacijos šulinyje, maždaug dviejų metrų gylyje, pamatė žmogų be gyvybės požymių. Iškėlę kūną ugniagesiai jį perdavė greitosios pagalbos medikams. Pastarieji konstatavo 1982 metais gimusio vyro mirtį.
Policija aiškinasi, kaip žmogus atsidūrė kanalizacijos šulinyje.
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