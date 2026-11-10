Medikų profesinės sąjungos rengs piketą prie Seimo

„Pasitikėjimas susvyravo. Na, stengsimės viską dabar forminti raštu ir su antspaudais, kad turėtume ką parodyti ir kaip reikalauti. Tai va tiek, nes situacija tikrai yra liūdna“, – antradienį pasirašant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus sakė Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Jolita Pukelienė.
Pasak jos, profesinės sąjungos tikėjosi didesnio atlyginimų augimo, tačiau šie lūkesčiai nebuvo pateisinti.
„Prieš mūsų kolektyvą, prieš profesinių sąjungų narius yra gėda, nes buvome patikėję ir sakę, kad premjerė dėl atlyginimų duos daugiau, ar ne?“ – kalbėjo profsąjungų atstovė.
Piketą prie Seimo planuojama surengti lapkričio 19 dieną nuo 10.30 iki 12 valandos. J. Pukelienė vylėsi, kad į profesinių sąjungų reikalavimus atsižvelgs parlamentarai.
„Ir dabar susidarė tokia situacija, kad bandysime žengti paskutinį žingsnį (…) ir tikėsimės, kad paskutinė instancija – Seimo nariai – gal dar turi kažką galvose, ne tik uodegas, ir mus supras“, – teigė profesinės sąjungos pirmininkė.
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