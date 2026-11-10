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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Medikų profesinės sąjungos rengs piketą prie Seimo

2026-11-10 17:00 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 17:00
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Medikų profesinės sąjungos, nepatenkintos pasiektais susitarimais dėl atlyginimų didinimo, lapkričio 19 dieną rengs piketą prie Seimo rūmų.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Medikų profesinės sąjungos, nepatenkintos pasiektais susitarimais dėl atlyginimų didinimo, lapkričio 19 dieną rengs piketą prie Seimo rūmų.

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„Pasitikėjimas susvyravo. Na, stengsimės viską dabar forminti raštu ir su antspaudais, kad turėtume ką parodyti ir kaip reikalauti. Tai va tiek, nes situacija tikrai yra liūdna“, – antradienį pasirašant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus sakė Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Jolita Pukelienė.

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Pasak jos, profesinės sąjungos tikėjosi didesnio atlyginimų augimo, tačiau šie lūkesčiai nebuvo pateisinti.

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„Prieš mūsų kolektyvą, prieš profesinių sąjungų narius yra gėda, nes buvome patikėję ir sakę, kad premjerė dėl atlyginimų duos daugiau, ar ne?“ – kalbėjo profsąjungų atstovė.

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Piketą prie Seimo planuojama surengti lapkričio 19 dieną nuo 10.30 iki 12 valandos. J. Pukelienė vylėsi, kad į profesinių sąjungų reikalavimus atsižvelgs parlamentarai.

„Ir dabar susidarė tokia situacija, kad bandysime žengti paskutinį žingsnį (…) ir tikėsimės, kad paskutinė instancija – Seimo nariai – gal dar turi kažką galvose, ne tik uodegas, ir mus supras“, – teigė profesinės sąjungos pirmininkė.

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