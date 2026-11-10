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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Real“, „Atletico“ ir „Chelsea“ svarsto įsigyti „Arsenal“ saugą Martiną Zubimendi

2026-11-10 22:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 22:51
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Madrido „Real“, Madrido „Atletico“ ir Londono „Chelsea“ stebi Londono „Arsenal“ saugo Martino Zubimendi situaciją ir svarsto galimybę pateikti pasiūlymą jau sausio mėnesį. Ispanijos rinktinės futbolininkas pastaruoju metu prarado vietą pagrindinėje Mikelio Artetos komandos sudėtyje, todėl jo ateitis Anglijos klube tapo ne tokia aiški.

Martinas Zubimendi | EPA / MARTIN DIVISEK nuotr.

Madrido „Real“, Madrido „Atletico“ ir Londono „Chelsea“ stebi Londono „Arsenal“ saugo Martino Zubimendi situaciją ir svarsto galimybę pateikti pasiūlymą jau sausio mėnesį. Ispanijos rinktinės futbolininkas pastaruoju metu prarado vietą pagrindinėje Mikelio Artetos komandos sudėtyje, todėl jo ateitis Anglijos klube tapo ne tokia aiški.

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Kaip praneša „The Independent“ žurnalistas Miguelis Delaney, visos trys komandos ieško galimybių sustiprinti vidurio saugų grandį, o 27-erių M. Zubimendi laikomas vienu pajėgiausių futbolininkų, kurie galėtų būti prieinami artėjančiame perėjimų lange. Didžiausią susidomėjimą kol kas rodo Madrido „Atletico“, tačiau į situaciją taip pat įsitraukė „Real“ ir „Chelsea“.

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M. Zubimendi į „Arsenal“ persikėlė 2025 metų vasarą iš San Sebastiano „Real Sociedad“. Londono klubas už saugą sumokėjo apie 70 mln. eurų. Iš pradžių ispanas buvo svarbi M. Artetos schemos dalis, tačiau jo vaidmuo sumažėjo po to, kai praėjusią vasarą komandą papildė Bruno Guimaraesas. Šiuo metu pagrindinį vidurio saugų duetą dažniausiai sudaro brazilas ir Declanas Rice'as.

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„Chelsea“ susidomėjimas M. Zubimendi nėra naujas. Londono ekipos treneris Xabi Alonso puikiai pažįsta ispaną iš darbo San Sebastiano klubo jaunimo komandoje ir dar anksčiau norėjo jį matyti Madrido „Real“. Dabar specialistas galėtų turėti galimybę vėl dirbti su saugu, šįkart „Stamford Bridge“ stadione.

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Tuo metu Madrido „Atletico“ M. Zubimendi domėjosi dar jam atstovaujant „Real Sociedad“. Ispanijos klubas jau anksčiau bandė prisivilioti futbolininką, tačiau tuomet šis pasirinko persikelti į Angliją. „Mundo Deportivo“ skelbia, kad Madrido ekipa vėl svarsto jo įsigijimą, o susidomėjimą patvirtino ir Ispanijos radijas.

Pranešama, kad „Arsenal“ norėtų susigrąžinti bent tiek, kiek sumokėjo už saugą – maždaug 70 mln. eurų.

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