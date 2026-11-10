Mauricio Pochettino norėtų treniruoti „Manchester United“, jei klubas atsisveikintų su Michaelu Carricku

„The Times“ teigimu, 54-erių strategas būtų suinteresuotas šiuo pasiūlymu, jeigu „Manchester United“ vadovybė nuspręstų keisti trenerį. M. Pochettino jau ne vienerius metus siejamas su Mančesterio klubu ir anksčiau buvo tarp kandidatų užimti šias pareigas, tačiau iki šiol susitarimo pasiekti nepavyko.
Šiuo metu argentinietis vadovauja JAV rinktinei, kurios vairą perėmė 2024 metais. Po 2026 metų pasaulio čempionato jis pratęsė sutartį iki 2030-ųjų turnyro. Vis dėlto jo kontrakte numatyta galimybė išvykti anksčiau laiko sumokėjus kompensaciją. Skelbiama, kad jos dydis siekia apie 8,6 mln. eurų.
Tuo metu M. Carricko ateitis „Manchester United“ klube vis dar nėra galutinai išspręsta. Nors Davidas Ornsteinas skelbė, kad klubas ketina atsisveikinti su strategu, oficialaus sprendimo kol kas nėra. Vadovybė vertina komandos rezultatus ir galimus trenerio pakeitimo variantus, o galutinį sprendimą tikimasi priimti per rinktinių pertrauką.
M. Pochettino turi didelės darbo Anglijoje patirties. 2014–2019 metais jis vadovavo Londono „Tottenham“, su kuriuo 2019-aisiais pasiekė Čempionų lygos finalą. Vėliau argentinietis treniravo „Paris Saint-Germain“ ir „Chelsea“, o dabar gali sulaukti galimybės dar kartą sugrįžti į Anglijos futbolą.
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