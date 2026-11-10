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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ ketina atleisti Michaelą Carricką ir ieško galimų jo pamainų

2026-11-10 10:22 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 10:22
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„Manchester United“ ketina atleisti Michaelą Carricką iš vyriausiojo trenerio pareigų. Apie tokį klubo vadovybės planą pranešė žurnalistas Davidas Ornsteinas iš „The Athletic“.

Michaelas Carrickas | EPA / ADAM VAUGHAN nuotr.

„Manchester United“ ketina atleisti Michaelą Carricką iš vyriausiojo trenerio pareigų. Apie tokį klubo vadovybės planą pranešė žurnalistas Davidas Ornsteinas iš „The Athletic“.

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M. Carricko padėtis dar labiau komplikavosi po sekmadienį namuose sužaistų rungtynių su Birmingamo „Aston Villa“, kurios baigėsi lygiosiomis 4:4. „Manchester United“ šiuo metu „Premier“ lygoje užima 18-ąją vietą – per pirmuosius dešimt susitikimų komanda iškovojo vos vieną pergalę, penkis kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė keturis pralaimėjimus.

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Dar spalio pabaigoje M. Carrickas buvo arti atleidimo po namuose 0:3 pralaimėtų rungtynių su „Bournemouth“, tačiau tuomet klubo vadovai nusprendė suteikti jam dar vieną galimybę. Strategui buvo skirtos trejos rungtynės situacijai pakeisti. Per šį laikotarpį „Manchester United“ pralaimėjo Londono „Chelsea“, Čempionų lygoje 3:2 įveikė „Roma“, o mače su „Aston Villa“ išplėšė lygiąsias.

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Pasak D. Ornsteino, klubo vadovybė jau pradėjo vertinti galimus kandidatus, kurie galėtų pakeisti M. Carricką. Tarp minimų pavardžių yra Eddie Howe'as, Julianas Nagelsmannas ir Mauricio Pochettino. „The Guardian“ taip pat skelbia, kad E. Howe'as išlieka vienu iš futbolo direktoriaus Jasono Wilcoxo labiausiai vertinamų kandidatų.

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Tikimasi, kad galutinis sprendimas bus priimtas per artėjančią rinktinių pertrauką. Keli šaltiniai prognozuoja, kad trenerio pasikeitimas įvyks dar prieš lapkričio 22 dieną numatytas „Manchester United“ rungtynes išvykoje su „Liverpool“. Tuo metu pats M. Carrickas po lygiųjų su „Aston Villa“ tikino neketinantis savanoriškai pasitraukti iš pareigų.

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