„Chelsea“ įspėjo darbuotojus dėl nutekančios informacijos per „Fantasy Premier League“ žaidimą

J. Pedro nerungtyniauja nuo spalio 24 dienos, kai „Chelsea“ namuose 0:2 pralaimėjo „Tottenham“ ekipai. Prieš šias rungtynes nebuvo skelbta, kad futbolininkas negalės žaisti, tačiau kai kurie akylūs FPL vartotojai pastebėjo, jog Morganas Rogersas ir keli „Chelsea“ personalo nariai pašalino brazilą iš savo virtualių komandų.
Po mačo paklaustas apie šią situaciją, komandos vyriausiasis treneris Xabi Alonso teigė nieko apie tai negirdėjęs.
„Nesu įsitraukęs į „Fantasy“ komandų dalykus, todėl to nežinojau“, – sakė X. Alonso.
Nors viešai X. Alonso rodė, kad ši situacija jam nerūpi, „Chelsea“ klubas netrukus pajuto būtinybę išsiųsti darbuotojams elektroninius laiškus. Kaip teigė anonimiškai kalbėję ir apie šią komunikaciją informuoti šaltiniai, personalo prašyta atkreipti dėmesį, kad FPL veiklą pašaliniai asmenys gali interpretuoti kaip signalus apie sudėties pokyčius.
X. Alonso priešrungtyninėse spaudos konferencijose ypač atsargiai kalba apie savo auklėtinių galimybes žaisti. Strategas netgi atsisakė atmesti J. Pedro dalyvavimą rungtynėse prieš pat rugsėjo mėnesio rinktinių pertrauką, kai „Chelsea“ 0:3 nusileido „Brentford“ ekipai, nepaisant to, kad puolėjas jau buvo pasitraukęs iš Brazilijos nacionalinės komandos stovyklos.
Žaidėjų ir personalo netyčinis komandos naujienų nutekinimas, naudojant vidinę informaciją savo FPL sprendimams priimti, pastaraisiais metais tapo vis didesne problema „Premier“ lygos klubams. Tai ypač išryškėjo akyliems FPL vartotojams vis geriau įgudus stebėti konkrečių paskyrų veiklą.
Šį sezoną J. Pedro per šešis „Premier“ lygos susitikimus yra pelnęs 5 įvarčius, tačiau dėl traumos praleido pastarąsias trejas „Chelsea“ aukščiausiosios lygos rungtynes.
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