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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Lietuvis UFC turnyre atsidūrė atlyginimų lentelės apačioje – atskleistas galimas jo uždarbis

2026-11-10 22:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 22:38
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Lietuvos kovotojas Mantas Kondratavičius už pasirodymą UFC turnyre galėjo uždirbti apie 19 tūkst. JAV dolerių (maždaug 16,5 tūkst. eurų). Pagal neoficialius skaičiavimus, tai buvo mažiausias atlygis tarp visų turnyro dalyvių.

Mantas Kondratavičius | Scanpix nuotr.

Lietuvos kovotojas Mantas Kondratavičius už pasirodymą UFC turnyre galėjo uždirbti apie 19 tūkst. JAV dolerių (maždaug 16,5 tūkst. eurų). Pagal neoficialius skaičiavimus, tai buvo mažiausias atlygis tarp visų turnyro dalyvių.

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Tokį įvertinimą pateikė kovotojų atlygius skaičiuojanti svetainė „UFCalendar“. Vis dėlto tai nėra oficialiai paskelbti duomenys – UFC kovotojų kontraktų detalės dažniausiai nėra viešinamos, todėl nurodyta suma yra tik svetainės modelio prognozė.

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M. Kondratavičius lapkričio 7 dieną Las Vegase vykusiame turnyre susitiko su amerikiečiu Andre Petroskiu. Lietuvos kovotojas pralaimėjo antrajame raunde, kai varžovas kovą užbaigė techniniu nokautu.

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Lažybininkai M. Kondratavičių laikė šios kovos favoritu, mat A. Petroski pastaruoju metu demonstravo prastus rezultatus ir turėjo 3 pralaimėjimų seriją. Skaičiuojama, kad A. Petroski už pergalę prieš M. Kondratavičių gavo 187 tūkst. JAV dolerių, susižėręs premijas už pergalę ir techninį nokautą.

Daugiausiai šiame turnyre, remiantis tais pačiais neoficialiais skaičiavimais, galėjo uždirbti Tatiana Suarez – apie 404 tūkst. dolerių. Tuo metu Johnny Walkerio, kuris pagrindinėje vakaro kovoje nokautavo Waldo Cortesą-Acostą, bendras atlygis su 100 tūkst. dolerių premija už geriausią vakaro kovą galėjo siekti maždaug 394 tūkst. dolerių.

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