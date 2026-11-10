Jaunimo olimpinių žaidynių sidabrą iškovojusi ėjikė Andrijauskaitė ilgai negalėjo patikėti savo sėkme

Trenerio Aleksandro Kitanovo auklėtinė iškovojo antrąją vietą ir sidabro medalį 5000 m sportinio ėjimo varžybose.
Tik po apdovanojimo J. Andrijauskaitė šypsodamasi prisipažino: „Dabar jau patikėjau. Jausmas labai geras, labai daug emocijų. Labai smagu, džiugu.“
Tai pirmas istorijoje Lietuvos lengvaatlečių medalis ketvirtą kartą vykstančiose jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.
Dvylika su puse ratų „Iba Mar Diop“ komplekso stadione lietuvė apsuko per 23 min. 55 sek. ir nusileido tik asmeninį rekordą pasiekusiai Kinijos sportininkei Yaru Wang (22 min. 58,33 sek.). Bronzą iškovojo taip pat karjeros rekordą pagerinusi Ukrainos ėjikė Daryna Kozka (23 min. 58,96 sek.). J. Andrijauskaitės geriausias asmeninis rezultatas yra 23 min. 38,91 sek.
„Buvo labai karšta. Bet įveikiau. Ir tai tikriausiai buvo geriausias mano startas, kokį kada nors turėjau per tokį karštį. Labai džiaugiuosi. Labai degė kojos, troškino“, – po finišo LTOK.lt atskleidė lengvaatletė.
Iš viso 5000 m ėjimo rungtyje startavo dešimt sportininkių. Trys buvo diskvalifikuotos. Du įspėjimus teisėjai skyrė ir lietuvei.
Praėjusių metų Europos jaunimo olimpiniame festivalyje Šiaurės Makedonijoje Šiaulių sporto gimnazijos auklėtinė buvo devinta.
Lietuvos sąskaitoje – penki medaliai
Po J.Andrijauskaitės iškovoto sidabro Lietuvos delegacijos sąskaitoje dabar yra penki apdovanojimai.
Auksą Senegale laimėjo dziudo kovotojas Tajus Babaičenko, sidabrą ir bronzą – plaukikas Dimas Vilimas, sidabrą – 3x3 krepšinio rinktinė.
Iš viso Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse startavo 14 Lietuvos sportininkų.
Boksininkė neatsilaikė prieš favoritę
Per žingsnį nuo medalio šįvakar buvo ir boksininkė 17-metė Miglė Griškonytė. Tačiau svorio kategorijos iki 60 kg ketvirtfinalyje ji neatsilaikė prieš bendraamžę Rushanabonu Isoevą iš Uzbekistano.
Varžybų favorite vadinama uzbekė, kuriai tai buvo 17-oji pergalė per tiek pat kovų tarptautiniame ringe, užsitikrino mažiausiai bronzą. Ši sportininkė pasauliniame suaugusiųjų lengvo svorio reitinge užima 14-ąją vietą.
Kova dėl akivaizdaus R. Isoevos pranašumo buvo nutraukta antrojo raundo viduryje.
Į ketvirtfinalį lietuvė pateko be kovos, nes ringe nepasirodė jos varžove aštuntfinalyje turėjusi būti Liz Thijssen iš Nyderlandų.
Lietuvių pasirodymą baigs burlentininkė
Po šios dienos vienintelė Lietuvos sportininkė, pratęsianti varžybas Dakaro žaidynėse – buriuotoja Milda Bržozovskytė.
„Bic Techno 293“ burlente lenktyniaujanti lietuvė ir 22 jos varžovės antradienį rungėsi dar trijuose plaukimuose – septintajame, aštuntajame ir devintajame.
Lietuvos atstovė šiandien finišavo 20-a, 17-a ir 21-a.
Ji kol kas užima 23-iąją poziciją, bet nuo 22-oje esančios Australijos atstovės M. Bržozovskytę skiria vos vienas baudos taškas.
Burlentininkės varžybas baigs lapkričio 12-ąją, įveikusios dar šešis plaukimus.
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