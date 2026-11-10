Neįtikėtina drama jaunimo olimpinėse žaidynėse: trys diskvalifikacijos ir istorinis Lietuvos medalis

Lietuvė distanciją įveikė per 23 min. 55 sek. ir finišavo antra. Greičiau už ją ėjo tik Kinijos atstovė Wang Yaru, kurios rezultatas – 22 min. 58.33 sek.
Kovoje dėl sidabro J. Andrijauskaitė aplenkė Ukrainos sportininkę Daryną Kozką. Ji finišą pasiekė per 23 min. 58.96 sek. ir nuo lietuvės atsiliko vos 3.96 sek.
Merginų 5000 m sportinio ėjimo rezultatai:
Šis apdovanojimas tapo istoriniu Lietuvos lengvajai atletikai – J. Andrijauskaitė yra pirmoji mūsų šalies lengvaatletė, jaunimo olimpinių žaidynių istorijoje iškovojusi medalį.
Merginų 5000 m sportiniame ėjime startavo 10 dalyvių, iš kurių net 3 buvo diskvalifikuotos dėl technikos pažeidimų. Tarp nelaimėlių pateko ir dvi geriausius asmeninius rekordus turėjusios dalyvės – Rocio Andia iš Peru ir italė Rebecca D‘Alessandro.
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