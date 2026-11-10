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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Neįtikėtina drama jaunimo olimpinėse žaidynėse: trys diskvalifikacijos ir istorinis Lietuvos medalis

2026-11-10 19:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 19:16
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Antradienį paskutinė Lietuvos lengvosios atletikos atstovė Dakaro jaunimo olimpinėse žaidynėse Justė Andrijauskaitė startavo 5000 m sportinio ėjimo varžybose ir iškovojo sidabro medalį.

Žaidynių prizininkės | Stop kadras

Antradienį paskutinė Lietuvos lengvosios atletikos atstovė Dakaro jaunimo olimpinėse žaidynėse Justė Andrijauskaitė startavo 5000 m sportinio ėjimo varžybose ir iškovojo sidabro medalį.

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Lietuvė distanciją įveikė per 23 min. 55 sek. ir finišavo antra. Greičiau už ją ėjo tik Kinijos atstovė Wang Yaru, kurios rezultatas – 22 min. 58.33 sek.

Kovoje dėl sidabro J. Andrijauskaitė aplenkė Ukrainos sportininkę Daryną Kozką. Ji finišą pasiekė per 23 min. 58.96 sek. ir nuo lietuvės atsiliko vos 3.96 sek.

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Merginų 5000 m sportinio ėjimo rezultatai:

Šis apdovanojimas tapo istoriniu Lietuvos lengvajai atletikai – J. Andrijauskaitė yra pirmoji mūsų šalies lengvaatletė, jaunimo olimpinių žaidynių istorijoje iškovojusi medalį.

Merginų 5000 m sportiniame ėjime startavo 10 dalyvių, iš kurių net 3 buvo diskvalifikuotos dėl technikos pažeidimų. Tarp nelaimėlių pateko ir dvi geriausius asmeninius rekordus turėjusios dalyvės – Rocio Andia iš Peru ir italė Rebecca D‘Alessandro.

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