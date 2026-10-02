Krepšinio komentatorius Jonas Lekšas – apie kitą savo pusę, šeimą ir netikėtą 2-mečio sūnaus „kerštą“: „Atsisėdo ir pareiškė...“

Portalui tv3.lt jis atvirai papasakojo apie patirtį TV3 žaidime „GalvOK“, o taip pat vyras prabilo apie iššūkius auginant dviejų metų sūnų ir kasdienį tėvystės vaidmenį.
„Gėda giminei“ ir beribis azartas
Atsakydamas į klausimą apie dalyvavimą TV3 laidoje „GalvOK“, J. Lekšas atskleidė, kad azartas ir noras nugalėti jį lydi visur. Žaidime jis buvo vienoje komandoje su Mindaugu Stasiuliu.
Žurnalistas prisipažino, kad eigoje kilo minčių net apie tai, kaip nuslėpti šią laidą nuo savo artimųjų:
„Komandoje buvau su Mindaugu Stasiuliu ir laidai įsibėgėjant galvojau, ir su Mindaugu kalbėjau, kaip padaryt, kad mano tėvai nepamatytų laidos, nes iš tikrųjų buvo pridaryta gėdos giminei. Ir nemažai,“ – juokaudamas pasakojo J. Lekšas.
Nors žaidimas pareikalavo emociško įsitraukimo, pagrindinis jo variklis visada išlieka pergalė:
„Svarbiausia man buvo laimėti, nes aš esu toks žmogus, kuriam visada – kur bedalyvaučiau, ką bežaisčiau, yra labai svarbu laimėti. Tą pasakiau iškart“ – atskleidė jis.
O ar pavyko J. Lekšo ir M. Stasiulio komandai laimėti – pamatysite jau šį šeštadienį per TV3, 19.30 val. laidoje „GalvOK“.
Krepšinis kaip gyvenimo būdas ir kasdienybė namuose
Daugeliui sporto gerbėjų J. Lekšas yra gerai pažįstamas kaip krepšinio ekspertas, komentatorius bei sporto žurnalistas, tačiau pats pašnekovas prisipažįsta, kad duoti interviu jam pačiam iki šiol atrodo šiek tiek neįprasta:
„Labai keista duoti interviu. Atsiduriu, atrodo, kitoje stalo pusėje“ – teigė jis.
J. Lekšas pabrėžė, kad savo darbe jaučiasi itin natūraliai, todėl jo ribos tarp profesinės veiklos ir laisvalaikio dažnai susilieja:
„Aš dirbdamas nejaučiu, kad dirbu. Ir mano laisvalaikis nemažai siejasi būtent su tuo krepšinio žiūrėjimu, bendravimu su aplinkiniais – mus supa labai didelė krepšinio bendruomenė“ – pasakojo žurnalistas.
Kai sporto analizės ir krepšinio transliacijos lieka nuošalyje, visas J. Lekšo dėmesys nukreiptas į namus:
„Pagrindinis ir svarbiausias dalykas už krepšinio ribų – šeima. Turime dviejų metų berniuką, todėl viskas – taip pat ir laisvalaikis – sukasi apie jį.“
Tėvystė aukštyn kojomis: laiko planavimas ir „gero bei blogo policininko“ vaidmenys
Tapimas tėčiu pareikalavo iš esmės peržiūrėti savo dienotvarkę bei įpročius. Nors J. Lekšas visada pasižymėjo gebėjimu susidėlioti darbus į priekį, atsiradus vaikui viskas pasikeitė:
„Supratau, kad reikia dar labiau planuoti laiką. Visada stengiausi dirbti koncentruotai, susikaupęs, susidėlioti darbus savaitei, o kartais ir mėnesiui į priekį, tačiau gimus vaikui viskas apsivertė aukštyn kojomis. Supranti, kad turi planuoti ne tik už save, bet ir už savo vaiką, o tai – labai sudėtinga,“ – atviravo tėtis.
Klausiamas apie tai, koks jis yra tėtis – griežtas ar lengvai apsukamas aplink pirštą, J. Lekšas prisipažino, kad iš pradžių tikėjosi būsiantis nuolaidesnis, tačiau realybėje teko perimti griežtesnį vaidmenį šeimoje:
„Maniau, kad būsiu lengvai apsukamas aplink pirštą, bet pamatęs realybę supratau, kad negalima visiškai nusileisti. Taip jau išėjo, kad šeimoje vaiką griežčiau auklėju aš, o ne žmona – vis tiek reikia to gerojo ir blogojo policininko,“ – teigė jis.
Tėtis pabrėžia, kad viskas daroma „vaiko labui, vaiko augimui ir tobulėjimui“, tačiau priduria, jog išlaikyti griežtumą ne visada lengva:
„Dviejų metų berniukas jau sugeba puikiai manipuliuoti, todėl ne visada pavyksta išlikti griežtu ir kategorišku tėčiu.“
Sporto genai ir linksmas sūnaus „kerštas“ darželyje
Nors J. Lekšas teigia primygtinai nesiejantis sūnaus su sportu, berniuko rankose natūraliai atsiduria įvairūs kamuoliai:
„Pats tyčia neperšu, bet kamuolys jo rankose atsiduria nori nenori. Ar tai būtų futbolas, ar krepšinis – jau pastebiu, kad vaikui geriausias žaislas yra būtent kamuolys. Jis nuolat šaukia: „Tėti, bam, bam, bam!“ Tai suprantu, kad jį po truputį gal ir traukia į tėčio pusę,“ – pasakojo pašnekovas.
Kalbėdamas apie įsimintiniausius tėvystės momentus, J. Lekšas pasidalijo visai neseniai nutikusia istorija, kai sūnus nuo rugsėjo mėnesio pradėjo lankyti darželį. Prieš antrąjį gimtadienį kalbėti pradėjęs berniukas ryte labai nenorėjo skirtis su mama ir vykti į darželį, kartodamas „nenoriu, nenoriu eiti į darželį“.
Nuvestas į darželį, berniukas sugalvojo netikėtą „keršto“ planą:
„Mama nuvedė jį į darželį, o jis, pykdamas ant mamos, atsisėdo prie stalo ir auklėtojai pareiškė: „Mama mane mušė.“ Štai taip berniukas atkeršijo,“ – juokdamasis prisiminė J. Lekšas.
Laida „GalvOK“ jau šį šeštadienį 19.30 val. per TV3!
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