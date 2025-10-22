Szoboszlai ragina „Liverpool“ išlikti vieningiems po nesėkmių ir žada parodyti reakciją

„Mano karjeroje taip niekada nebuvo nutikę, bet daugelis vaikinų savo karjerų metu yra pralaimėję keturis kartus iš eilės. Turėjome daug susitikimų, kalbėjomės tarpusavyje, svarbiausia, kad išliktume kartu, tai yra svarbiausia, kai sunku. Esame pasiruošę parodyti reakciją ir būtent tai darysime.
Situacija pasikeis, jei sunkiai ir toliau dirbsime, sėkmė atsisuks į mūsų pusę. Prieš „Manchester United“ mes tris kartus pataikėme į virpstą, sukūrėme progų, tačiau kartais taip nutinka“, – kalbėjo vengras.
D. Szoboszlai pripažino, jog „Liverpool“ trečiadienį reikia laimėti Čempionų lygos rungtynes prieš „Eintracht“.
„Iš dviejų sužaistų rungtynių vienas laimėjome ir vienas pralaimėjome, todėl privalome iškovoti tris taškus. Svarbiausia, kad parodytume savo charakterį, ką „Liverpool“ gali ir ką sugebame. Praėjusį sezoną tapdami čempionais tai padarėme. Man šis Čempionų lygos sezonas yra ypatingas, nes finalas vyks Budapešte. Visgi laukia ilga kelionė, todėl turime daug ką nuveikti“, – tikino D. Szoboszlai.
