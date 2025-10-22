Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-15 futbolo rinktinė savo pasirodymą užbaigė pralaimėjimu rezultatyviose rungtynėse

2025-10-22 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 16:04

Lietuvos vaikinų U15 rinktinė trečiadienį baigė savo pasirodymą Bulgarijoje vykusiame UEFA Development turnyre.

Lietuvos U-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U15 rinktinė trečiadienį baigė savo pasirodymą Bulgarijoje vykusiame UEFA Development turnyre.

0

Trečiame ir paskutiniame susitikime Dominyko Galkevičiaus treniruojama rinktinė rezultatyviose rungtynėse 4:5 (1:3) nusileido Slovakijos bendraamžiams.

Pirmoje dvikovoje lietuvaičiai po baudinių nusileido bulgarams, kitame mače buvo skaudžiai nusileista Lenkijos rinktinei.

Priminsime, kad UEFA Development turnyrai yra skirti jauniems futbolininkams įgauti tarptautinės patirties, turnyruose visi žaidėjai turi sužaisti panašų minučių skaičių.

Paskutinės rungtynės lietuvaičiams prasidėjo sėkmingai, mat sužaidus kiek daugiau nei 12 minučių Danielius Avraam išvedė Lietuvos rinktinę į priekį. Visgi tada slovakai į savo rankas perėmė iniciatyvą ir antro kėlinio pradžioje jau pirmavo prieš lietuvius 4:1.

Vėliau mūsiškiai dar kelis kartus švelnino atsilikimą nuo varžovų, bet slovakai susikurto pranašumo neiššvaistė ir iškovojo pergalę.

Lietuvių gretose įvarčius dar pridėjo du kartus mušęs Gytis Januševičius bei vieną smūgį pridėjęs Nikita Pantiuchin.

UEFA Development U15 rinktinių turnyras

Slovakija – Lietuva 5:4 (3:1)

Įvarčiai: 24 min. Matej Janočko, 33 min. Gregor Záleský, 40 min. ir 83 min. Dávid Kukucs, 50 min. Matúš Barborka (Slovakija) 12 min. Danielius Avraam, 75 min. ir 89 min. Gytis Januševičius, 90 min. Nikita Pantiuchin (Lietuva);

Įspėtas: 22 min. Elijus Petrauskas (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Jokūbas Milius (46 min. Krystian Kazakevič), Ignas Satkevičius, Matas Perštialis (46 min. Nojus Mikalauskas), Lukas Reniger (78 min. Kipras Zenkovas), Elijus Petrauskas (46 min. Kristijonas Petrauskas), Justas Šluta (46 min. Nikita Pantiuchin), Ignas Venslauskas (46 min. Rojus Česnauskis), Gediminas Runkauskas (55 min. Kristupas Kuodis), Domantas Valantinas, Danielius Avraam (73 min. Jokūbas Jasulevičius), Emilis Strižinas (55 min. Gytis Januševičius).

