Marko Bačaninas: „Pakėliau sportinę formą į gerą lygį“

Sostinės klubas pastarajame mače 2:0 nugalėjo Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus ir žengia devintas su 21 tašku. Vilniečiai yra iškovoję 5 pergales, 6 sykius sužaidė lygiosiomis bei 21 kartą pralaimėjo.
Dvi nesėkmės buvo patirtos prieš „Panevėžį“ – 0:3 bei 1:3, tiesa, pirmame rate „Riteriai“ pasiekė pergalę rezultatu 3:1. Praėjusį šeštadienį vykusiose rungtynėse Aukštaitijos sostinės atstovai svečiuose sužaidė 2:2 su Gargždų „Banga“.
Trečiadienio susitikimą dėl diskvalifikacijos turės praleisti rezultatyviausias „Riterių“ žaidėjas Meinardas Mikulėnas.
Prieš artėjantį mačą išsamiai mintimis su fk-panevezys.lt svetaine pasidalino Gargžduose du įvarčius pelnęs puolėjas Marko Bačaninas.
„Sakyčiau, kad adaptacija vyksta geriau – tai ateina natūraliai, kartais greitai. Kiekvieną savaitę vis geriau susipažįstu su lyga, futbolas yra procesas. Atvykus į Lietuvą, turėjau keletą reikalų. Pasirodžiau čia po 2–3 mėnesių pertraukos dėl to, jog tvarkaraštis Maltoje yra kitoks. Be to, atvykau į klubą jautriu čempionato metu, be pasiruošimo su komanda.
Turėjau keletą smulkių problemų, tačiau po poros mėnesių sunkaus darbo, dėka sukauptos patirties, viskas vyksta greičiau. Manau, pakėliau sportinę formą į gerą lygį. Ji dar tikrai nėra geriausio įmanomo lygio, tačiau jaučiu, kad progresuoju ir tai tikrai ateis su laiku.
Jaučiuosi gerai. Žinoma, jaučiuosi geriau, kai esu įvarčių pelnymo ritme, esu ramus ir visada turiu pasitikėjimą. Treniruoju savo protą ir kūną, įpročiai yra svarbūs, tikiuosi būsiu sveikas – tai yra visa ko pamatas, su Dievo malone.
Laukiu įdomių ir sunkių rungtynių su „Riteriais“, jiems dėl vietos turnyro lentelėje kiekvienas mačas yra tarsi finalas. Žinoma, jie bus motyvuoti, turi kokybės, mes juos gerbiame, tačiau faktas, kad mes esame favoritai. Būsime stipresni šioms rungtynėms, nes turėsime daugiau žaidėjų, dalis jų bus sugrįžę po traumų ir diskvalifikacijų. Žaisime namuose prieš savo sirgalius bei šeimas, kur dažniausiai dominuojame. Tikiu pergale“, – teigė serbas.
„Panevėžys“ ir „Riteriai“ ketvirtą sykį šiame sezone susigrums spalio 22 dieną, trečiadienį. Dvikovos pradžia „Aukštaitijos“ stadione – 19 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!