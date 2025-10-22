Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ – JL tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

2025-10-22 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 19:30

Panevėžio „Lietkabelio" krepšininkai tęsia pasirodymą Europos taurės turnyre. Nenado Čanako auklėtiniai trečiadienio vakarą išvykoje susitinka su Breso Burgo JL.

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai tęsia pasirodymą Europos taurės turnyre. Nenado Čanako auklėtiniai trečiadienio vakarą išvykoje susitinka su Breso Burgo JL.

0

Rungtynių startas – 20:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Stambulo „Bešiktaš“ netikėtai pirmajame ture palaužę panevėžiečiai vėliau patyrė du pralaimėjimus tarptautinėje arenoje, tačiau savaitgalį įsipūtė pozityvumo palauždami Kauno „Žalgirį“ LKL rungtynėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visi žino, kad „Lietkabelis“ kovoja iki galo – nesvarbu, kiek mūsų bebūtų, mūsų veidas – toks pat. Iš krepšinio pusės taip pat buvo teisingi sprendimai, trenerio plano vykdymas ir kažkiek sėkmės“, – sakė „Lietkabelio“ krepšininkas D. Bičkauskis.

Kalbėdamas apie laukiančias rungtynes su visas trejas rungtynes laimėjusia Prancūzijos komanda gynėjas akcentavo, jog šį varžovą tarptautinėje arenoje tenka sutikti itin dažnai.

„Treneris tas pats, sistema – aiški. Yra daug žinomų pavardžių, braižas labai nesiskiria. Tipinė prancūzų komanda: žaidžia fiziškai, greitai bėga, stengiasi išmušt savo varžovus fiziškumu gynyboje, kad priverstų padaryt kuo daugiau klaidų. Stengsimės susikoncentruoti į savo žaidimą ir tai atlaikyti“, – sakė D. Bičkauskis.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Lietkabelis“ Europos taurėje patyrė dar vieną nesėkmę prieš Vokietijos klubą (1)
Gabrielius Maldūnas (nuotr. SCANPIX)
Gabrielius Maldūnas: apie dar vieną vokišką iššūkį, Europos taurės išskirtinumą ir patirtį
„Lietkabelis“ (nuotr. LKL)
Chemnice „Lietkabelis“ sugėrė triuškinamą pralaimėjimą (8)
Panevėžio „Lietkabelio“ (nuotr. LKL.lt)
„Lietkabelio“ tarptautinio sezono starte – puiki pergalė prieš Turkijos vicečempionus (3)

