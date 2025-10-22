Žingsnį atgal regėjęs Masiulis: „Reakcija matosi“

Žalgiriečius ketvirtadienį sutiks Barselonos „Barcelona“ (3/2), kuri yra puikiai pažįstama komandos strategui Tomui Masiuliui.
Strategas trejus metus dirbo „Barcelona“ trenerių štabe, kur asistavo Šarūnui Jasikevičiui bei su komanda dukart tapo Ispanijos čempionu.
Prieš išvyką puikiai pažįstama kryptimi T.Masiulis apžvelgė varžovų komandos sezono startą bei įvertino komandos reakciją po itin nenusisekusios savaitės.
„Vykstame pas varžovą solidų, kuris žaidė tikrai gerą krepšinį, turi labai daug talento puolime, yra atletiški, tad laukia tikrai svarbi išvyka. Turime žiūrėti savęs, paskutinėse rungtynėse nežaidėme taip, kaip norime gynyboje. Turime šitą dalyką pagerinti“, – teigė strategas.
– Į Barseloną pirmą kartą grįžtate kaip vyriausiasis treneris. Kokius sentimentus puoselėjate šiam klubui ir kaip tikitės būti sutiktas?
– Sutikimo tikimės tikrai sunkaus, kaip ir minėjau, nes žaidžia gerą krepšinį, yra atletiški. Žinau, kad toje salėje visiems yra sunku žaisti. Sentimentus jaučiu, kaip ir kiekvienam klubui, kuriuose teko padirbėti. Važiuoju dirbti savo darbą.
– Pastaraisiais metais Barselonoje buvo labai daug lietuvių, tiek žaidėjų, tiek trenerių, tiek jaunimo. Ar yra kokia bendra priežastis šiai migracijai?
– Negaliu nieko atsakyti į šitą klausimą, čia yra ne mano daržas. Reiktų jų klausti.
– „Barcelona“ prarado du įžaidėjus, iškrito Juanas Nunezas ir Nicolas Laprovittola, bet vis tiek tai yra antra geriausiai puolanti Eurolygos komanda. Kokios yra to priežastys?
– Turi, kuo pakeisti, yra gili sudėtis. Juani Marcosas, jaunas žaidėjas, tikrai pasijungia ir duoda nemažai, pakeičia tuos žaidėjus. Brizuela gali įžaisti, Punteris gali, iš bėdos, yra ir Satoransky. Turi tų žaidėjų, tai turbūt dėl to. Turi patyrusių žaidėjų ir yra, kuo pakeisti.
– Vienas iš tų žaidėjų yra 35-erių Willas Clyburnas, kuris fiksuoja 16-os taškų vidurkį. Kas jam leidžia taip žibėti?
– Nežinau, vėl, jis yra geras žaidėjas ir jo pataikymo procentai dabar yra įspūdingi. Jis yra aukštas, tuos metimus iš toli gali išmesti ir meta virš 50 procentų taiklumu. Tikrai sudėtinga. Aišku, jis šalia savęs turi daug gerų žaidėjų, gal dėl to yra lengviau, nežinau. Pataiko ir sunkius metimus, tai duoda tuos skaičius ir turi tikrai gerą sezono pradžią. Bus vienas iš iššūkių jį stabdyti.
– „Barcelona“ tarpsezoniu pildėsi dvejopai – 35-erių veteranais bei keliais žaidėjais, kurie nėra žaidę Eurolygoje, kaip Mylesui Cale’as bei Milesas Norrisas. Koks yra šių žaidėjų potencialas?
– Matosi, kad jie dar tik pratinasi prie Eurolygos ir nėra pagrindinės opcijos puolime. Natūralus procesas. Laikas parodys, kaip jie atrodys, bet kiek žaidžia, savo laiką išnaudoja produktyviai. Komanda nežaidžia daug derinių jiems, bet ką gauna – savo progomis pasinaudoja.
– Ar po trijų nesėkmių paeiliui pasikeitė atmosfera komandos treniruotėse?
– Jaučiasi, bet turėjome tik vieną treniruotę, dabar turėsime antrą. Vėlgi, jei net treniruotėse nebūtų reakcijos, jau būtų labai prastai, bet visa tai reikia perkelti į rungtynes. Reakcija matosi, bet turime judėti toliau į priekį, nes pastarąją savaitę, toks jausmas, kad darėme žingsnį atgal.
– Ar tas signalas, kad LKL negalima taupytis ir kitų Eurolygos klubų pavyzdžiui, kai kviečiasi jau po penkioliktą ar šešioliktą žaidėją, verčia galvoti apie galimą papildymą?
– Man šiuo momentu tikrai užtenka žaidėjų, turime gerus žaidėjus, tikiu jais. Mums reikia tik visąlaik ateiti ir kiekvieną dieną įrodinėti, kad esame verti čia būti.
– Ar visi komandos žaidėjai yra pasiruošę išvykai?
– Taip.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!