Paulius Pultinevičius triumfavo šachmatų turnyre Italijoje

Lietuvis A turnyre buvo favoritas pagal reitingą ir šį statusą pateisino. P. Pultinevičius iškovojo 7 pergales, kartą sužaidė lygiosiomis, patyrė vienintelį pralaimėjimą ir surinko 7,5 taško iš 9 galimų.
Lietuvį nugalėjęs lenkas Sebastianas Poltorakas kitose partijose išbarstė 2 taškus ir turėjo tenkintis antra vieta (7 tšk.). Trečias buvo italas Edoardo Di Benedetto (6,5).
A turnyre dalyvavo 31 šachmatininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!