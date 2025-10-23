Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Paulius Pultinevičius triumfavo šachmatų turnyre Italijoje

2025-10-23 11:17
2025-10-23 11:17

Italijoje vyko 30-asis „Festival Internazionale di Scacchi Grand Hotel Adriatico“ šachmatų turnyras, kuriame triumfavo Paulius Pultinevičius.

Paulius Pultinevičius ir Tomas Laurušas | Organizatorių nuotr.

Italijoje vyko 30-asis „Festival Internazionale di Scacchi Grand Hotel Adriatico“ šachmatų turnyras, kuriame triumfavo Paulius Pultinevičius.

0

Lietuvis A turnyre buvo favoritas pagal reitingą ir šį statusą pateisino. P. Pultinevičius iškovojo 7 pergales, kartą sužaidė lygiosiomis, patyrė vienintelį pralaimėjimą ir surinko 7,5 taško iš 9 galimų.

Lietuvį nugalėjęs lenkas Sebastianas Poltorakas kitose partijose išbarstė 2 taškus ir turėjo tenkintis antra vieta (7 tšk.). Trečias buvo italas Edoardo Di Benedetto (6,5).

A turnyre dalyvavo 31 šachmatininkas.

