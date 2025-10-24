Laima Vladson įveikė favoritę ir pateko į ITF turnyro pusfinalį

L. Vladson pirmajame sete panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2), bet vėliau pralaimėjo dar dvi savo padavimų serijas. Antrasis setas prasidėjo identiškai (0:2, 2:2). Septintajame geime L. Vladson pavyko perimti iniciatyvą (4:3), o vėliau ji laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją ir galingai užbaigė setą.
Lemiamo seto ketvirtajame geime L. Vladson realizavo „break pointą“ ir atitrūko 3:1. Indė vėliau iššvaistė dvi galimybes tašku laimėti lietuvės padavimų serijas, o L. Vladson aštuntajame geime varžovės padavimų metu įtvirtino pergalę.
L. Vladson pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Pusfinalyje ji bandys nugalėti neutralią atletę Dariją Chomucianskają.
ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
