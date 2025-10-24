Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laima Vladson įveikė favoritę ir pateko į ITF turnyro pusfinalį

2025-10-24 16:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 16:15

Taškente (Uzbekistanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre 18-metė Laima Vladson (WTA-961, ITF jaunių-10) ketvirtfinalyje per 2 valandas 11 minučių 3:6, 6:3, 6:2 nugalėjo pirmą pagal skirstymą 25-erių indę Vaidehee Chaudhari (WTA-521), kuri prieš 5 mėnesius reitinge dar rikiavosi 355-a.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

0

L. Vladson pirmajame sete panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2), bet vėliau pralaimėjo dar dvi savo padavimų serijas. Antrasis setas prasidėjo identiškai (0:2, 2:2). Septintajame geime L. Vladson pavyko perimti iniciatyvą (4:3), o vėliau ji laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją ir galingai užbaigė setą.

Lemiamo seto ketvirtajame geime L. Vladson realizavo „break pointą“ ir atitrūko 3:1. Indė vėliau iššvaistė dvi galimybes tašku laimėti lietuvės padavimų serijas, o L. Vladson aštuntajame geime varžovės padavimų metu įtvirtino pergalę.

L. Vladson pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Pusfinalyje ji bandys nugalėti neutralią atletę Dariją Chomucianskają.

ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

