TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Pirmame „Pro X Padel“ etape – favoritų nesėkmė ir pamokos Javtokui su Maskoliūnu

2025-10-25 12:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 12:05

Pirmame „Pro X Padel“ turnyrų serijos etape triumfavo Skirmantas Mačinskas ir Nojus Poška. Jie A diviziono finale 7:6, 6:3 nugalėjo varžybų favoritus, pirmas Lietuvos raketes Oskarą Kalinauską bei Pijų Mockų. Trečią vietą iškovojo Almantas Oželis ir Simonas Žukauskas. Tuo metu parodomajame mače skaudų pralaimėjimą patyrė buvę krepšininkai Darius Maskoliūnas ir Robertas Javtokas. Jie rimčiau nepasipriešino Lietuvos futbolo rinktinės treneriui Edgarui Jankauskui ir vienai geriausių visų laikų šalies tenisininkių Linai Stančiūtei-Gecevičienei.

Luko Kodžio nuotr. | Organizatorių nuotr.

Luko Kodžio nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finale – du atkaklūs setai

S. Mačinskas ir N. Poška finale su O. Kalinausku bei P. Mockumi žaidė du setus. Abu jie buvo įtempti.

Pirmoje partijoje prireikė pratęsimo. Skirmantas ir Nojus taibreiką pradėjo galingai, laimėjo pirmus šešis taškus ir galiausiai nugalėjo varžovus 7:4.

Antrame sete atkakli kova tęsėsi. Aštuntame partijos geime S. Mačinskas ir N. Poška laimėjo varžovų padavimus, atitrūko 5:3, vėliau apgynė du breikpointus ir šventė pergalę 6:3.

„Labai džiaugiamės pergale, – sakė geriausio pirmo „Pro X Padel“ turnyro etapo prizą atsiėmęs N. Poška. – Šiandien kantrybė mums padėjo būti geresniais už varžovus finale.“

Pirmo etapo nugalėtojai tikisi dalyvauti visuose šešiuose šio sezono turuose ir yra išsikėlę tikslą tapti turnyrų serijos čempionais.

„Viskas labai smagu, viskas super – emocijos, žmonės, palaikymas“, – įspūdžiais iš pirmos „Pro X Padel“ turnyrų serijos dienos dalijosi S. Mačinskas.

Jis ir N. Poška pusfinalyje 6:2, 3:6, 6:3 nugalėjo A. Oželį bei S. Žukauską, o ketvirfinalyje nepaliko vilčių Nedui Mekuškai ir Matui Poškai – 6:2, 6:0.

Mače dėl trečios vietos A. Oželis ir S. Žukauskas 6:2, 6:3 įrodė savo pranašumą prieš E. Baltimaitį bei J. Grigorenko.

Paskutinę aštuntą vietą turnyre užėmė broliai Alfredas ir Manfredas Udros. Jie iškrito iš A diviziono ir kitame etape varžysis B+ grupėje.

Parodomajame mače – pamokos krepšininkams

Didžiulio susidomėjimo sulaukusiame parodomajame mače Lietuvos futbolo rinktinės treneris E. Jankauskas ir viena geriausių visų laikų šalies tenisininkių L. Stančiūtė-Gecevičienė nepaliko vilčių buvusiems Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonams, Eurolygos čempionams D. Maskoliūnui ir R. Javtokui. Mačas baigėsi 6:1, 6:1.

„Žaisti nebuvo labai lengva, buvo įdomu“, – pasibaigus mačui sakė L. Stančiūtė-Gecevičienė.

Ją po pergalės gyrė komandos draugas E. Jankauskas: „Buvo labai smagu, jaučiasi, kad Lina didelę gyvenimo dalį praleido su rakete, ją puikiai valdo. Žinoma, čia taisyklės kitokios, yra stiklas, bet, be abejo, tokie įgūdžiai, kuriuos turi Lina, padelyje jai labai padeda.“

E. Jankausko nuomone, laimėti parodomąjį mačą padėjo ir pasirinkta strategija – 211 centimetrų ūgio R. Javtokui siųsti žemus kamuoliukus į kojas.

Pats R. Javtokas šmaikštavo, kad prie nesėkmės prisidėjo prasta komandos taktika. Tuo metu D. Maskoliūnas savo ekipos pasirodymą pavadino „labai silpnu“.

Šeštadienį padelio klube „Mostai“ vyks mėgėjų varžybos, o kitas A diviziono etapas bus surengtas gruodžio 12 dieną.

