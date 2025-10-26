Kalendorius
„Man Utd“ treneris Amorimas po trečios pergalės iš eilės žavėjosi dublį pelniusiu Mbeumo

2025-10-26 11:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 11:36

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse 4:2 nugalėjo „Brighton“ futbolininkus ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės. „Raudonųjų velnių“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas po šio susitikimo negailėjo liaupsių dublį pelniusiamBryanui Mbeumo.

Bryanas Mbeumo | Scanpix nuotr.

0

„Jis yra darbo mašina. Jis yra toks geras greitose atakose. Dėl ryšio su Amadu, šiuos du vaikinus yra tikrai sunku įveikti, nes jie keičia pozicijas, yra labai greiti, gerai žaidžia vienas prieš vieną. Mano kaip trenerio vaidmuo buvo paaiškinti, ko aš iš jo noriu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi labiau tai lėmė klubas. Mes galime daug strigti, tačiau tai yra „Manchester United“. Kai jaučiame, kad šis žaidėjas nori atvykti nesvarbu, kas nutiks, nesvarbu, kokia pozicija, nesvarbu, ar žaisime Čempionų lygoje, mes taip pat atiduodame visada pastangas, kad šis perėjimas įvyktų.

Manau, kad surengtas pasirodymas prieš „Brighton“ buvo visapusiškesnis nei buvo prieš „Liverpool“. Prieš „Liverpool“ mes nusipelnėme laimėti, o jie nenusipelnė pralaimėti. Tuo tarpu šį kartą mes darėme viską po truputį. Kontroliavome kamuolį, kūrėme progas, aukštai ir žemai gynėmės. Šios rungtynės man patinka labiau nei praėjusio savaitgalio“, – tikino strategas.

„Raudonieji velniai“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkę 16 taškų ir pakilo į ketvirtąją „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietą.

