Nusivylęs Slotas įvertino „Liverpool“ ketvirtą patirtą pralaimėjimą „Premier“ lygoje

„Negalima lyginti visų patirtų pralaimėjimų, mane labiausiai neramina tai, kad pralaimėjome keturis kartus iš eilės. Visada yra svarbiausia rezultatas. Mano nuomone, šis yra blogiausias iš visų keturių mūsų patirtų pralaimėjimų.
Manau, kad mes neatlikome pagrindinių dalykų tinkamai, ypatingai pirmajame kėlinyje ir dalyje antrojo kėlinio. Varžovai laimėjo daugiau dvikovų nei mes ir antrųjų kamuolių.
Komandos turi tam tikrą žaidimo stilių rungtyniaudamos prieš mus. Tai yra labai gera strategija, o mes vis dar neradome į tai atsakymo.“, – tikino strategas.
„Liverpool“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir rikiuojasi vos šeštoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
