TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ strategas Maresca po pralaimėjimo „Sunderland“: „Nebuvome pakankamai geri“

2025-10-26 11:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 11:00

Londono „Chelsea“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 1:2 nusileido „Sunderland“ futbolininkams ir patyrė trečiąjį pralaimėjimą šiame sezone. „Mėlynųjų“ vyriausiasis treneris Enzo Maresca po šio susitikimo pripažino, jog komanda surengė nepakankamai gerą pasirodymą.

Enzo Maresca | Scanpix nuotr.

0

„Manau, kad bendrai nebuvome pakankamai geri. „Premier“ lygoje gali prarasti taškus prieš bet kurią komandą. Tai yra labai sudėtinga. Žaidėjams, kurie pasirodo po keitimo, visada yra sunku. Bent jau jie bandė. Visgi vėlgi mes nebuvome pakankamai geri.

Rungtynes pradėjome gerai su pelnytu įvarčiu, bet po to jautėmės pralaimėję kalbant apie fizinį pajėgumą, dvikovas, antrus kamuolius ir panašius dalykus. Žaisti prieš šias komandas visada yra pavojinga. Kai nesi pakankamai geras, gali prarasti taškus prieš bet kurį varžovą“, – kalbėjo strategas.

„Chelsea“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 14 taškų ir šiuo metu rikiuojasi aštuntoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.

