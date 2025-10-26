Ann Li triumfavo „Guangzhou Open“ finale

Mačo pradžioje L. Sun iššvaistė net 4 „break pointus“, A. Li – 1. Dešimtajame geime A. Li du kartus buvo per tašką nuo laimėto seto, bet varžovė atsilaikė. Vienuoliktajame geime L. Sun nerealizavo eilinio „break pointo“, o dvyliktajame A. Li iššvaistė dar du „set pointus“. Abi tenisininkės šiame sete vėjais paleido po 5 „break pointus“ ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame A. Li ilgai vijosi varžovę (0:3, 3:4, 4:5). Rezultatą amerikietė persvėrė, kai pelnė 2 taškus po oponentės padavimų (6:5). A. Li susikūrė dar 2 „set pointus“ ir galiausiai įrodė savo pranašumą.
Antrajame sete A. Li laimėjo net 3 varžovės padavimų serijas iš eilės. L. Sun atsakė tik vienu realizuotu „break pointu“ ir vėliau intrigos neatgaivino.
A. Li antrą kartą karjeroje laimėjo WTA turo vienetų turnyrą. Jai atiteko 250 reitingo taškų bei 36,3 tūkst. JAV dolerių.
Puikiu žaidimu šiame turnyre stebino 36-erių kinė Shuai Zhang (WTA-122), kuri pasiekė pusfinalį ir tik ten dėl kairiojo klubo traumos nebaigė mačo su A. Li (2:5). Pernai kinė išgarsėjo pasaulyje, kai vienetuose pasiekė vieną ilgiausių pralaimėjimų serijų istorijoje. Sh. Zhang tik praėjusį rugsėjį nutraukė 24 pralaimėjimų seriją ir nuo tada ėmė demonstruoti kur kas geresnius rezultatus.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.
