TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Siūlo leisti atsiimti visus pensijų pinigus, ne tik mokėtus kaupiančių, bet yra 1 sąlyga

2025-10-29 13:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 13:59

Artėjant 2026 m. pradžiai, kai bus leista atsiimti II-oje pensijų pakopoje sukauptus pinigus, Seime oficialiai registruotos naujos įstatymo pataisos.

Artėjant 2026 m. pradžiai, kai bus leista atsiimti II-oje pensijų pakopoje sukauptus pinigus, Seime oficialiai registruotos naujos įstatymo pataisos.

1

Jomis siūloma leisti atsiimti ne tik paties žmogaus mokėtus pinigus, bet ir tas sumas, kurias už jį buvo mokėtos iš valstybės biudžeto ar „Sodros“ (pagal dabartinę tvarką, ši dalis pinigų nebus grąžinta).

Tiesa, tik tuo atveju, jeigu pinigus atsiims jaunas žmogus ir tik jeigu tuos pinigus jis panaudos pirmam būstui įsigyti.

Atiduotų ir valstybės mokėtus pinigus

Minėtą projektą registravo konservatorė, buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Lietuvoje jauni žmonės, ypač iki 35 metų, susiduria su reikšminga kliūtimi įsigyti pirmąjį nuosavą būstą.

Nepakankamas finansinis užtikrinimas neretai tampa pagrindine priežastimi, dėl kurios šeimos būna priverstos nuomotis būstą ilgus metus, nors stabilus nuosavas būstas yra svarbi socialinės ir ekonominės gerovės prielaida“, – pataisų aiškinamajame rašte nurodo politikė.

Pasak jos, duomenys rodo, kad vidutinis 25–35 metų žmogus II pakopoje yra sukaupęs apie 3 tūkst. eurų. Esą tai yra beveik pusė pradinio įnašo regionuose ir penktadalis pradinio įnašo Vilniuje.

„Šiuo projektu siekiama sudaryti galimybę jauniems asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, jei apsispręs atidaryto „lango“ metu nutraukti kaupimą – efektyviau pasinaudoti sukauptomis lėšomis ir įsigyti pirmą būstą“, – rašo G. Skaistė.

Anot jos, specialių tikslinių atsiėmimo programų įvedimas galėtų paskatinti atsiimtas lėšas investuoti tikslingiau. 

Sukūrus paskatas atsiimtas iš II pakopos pensijų fondų lėšas investuoti į pirmo būsto įsigijimą, esą būtų prisidedama prie pagrindinio tikslo – kad dirbantis žmogus galėtų sukauptas lėšas panaudoti nuosavam būstui įsigyti.

Išimtimi galėtų pasinaudoti tūkstančiai

Taigi, Seimo narė siūlo, kad jauni žmonės iki 35 metų, kurie reformos „lango“ metu nusprendžia atsiimti sukauptas lėšas ir investuoti į pirmo būsto įsigijimą, galėtų atgauti ne tik savo sumokėtas įmokas ir finansinę grąžą, bet ir valstybės įmokų dalį.

Tokiu atveju pensijų kaupimo bendrovė privalėtų užtikrinti, kad išmokėtos lėšos būtų tiesiogiai pervedamos į pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą sąskaitą.

G. Skaistės pateiktais Registrų centro duomenimis, per dvejus metus pirmą būstą įsigyjo apie 20 tūkst. asmenų iki 35 metų.

„Manoma, kad galimybe pasinaudoti sukauptomis II pakopos pensijų lėšomis ir valstybės įnašu pasinaudos apie 50 proc. jų – apie 10 tūkst. dalyvių.

Atsižvelgiant į vidutinį vienam asmeniui tenkantį valstybės įnašą (~1 tūkst. eurų), bendra numatoma valstybės biudžeto išlaidų suma per dvejų metų galiojimo laikotarpį siektų apie 10 mln. eurų“, – skaičiuoja buvusi finansų ministrė.

indeliai.lt

