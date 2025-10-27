„Telšiai“ iškovojo užtikrintą pergalę prieš „Neptūną-Akvaservis“

Turnyro lentelėje telšiškiai pakilo iki septintosios pozicijos, uostamiesčio krepšininkai 13–15 vietas dalinasi su Alytaus ir Kretingos klubais.
Nugalėtojų gretose spindėjo Deividas Rasys, kurio sąskaitoje per 27,5 minutės buvo 19 taškų (7/10 dvit., 1/2 trit., 2/3 baud.), 8 atkovoti ir 1 pavogtas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.
„Telšių“ kapitonas Ovidijus Kaminskis per 26 minutes pridėjo dvigubą dublį – 12 taškų, 11 atšokusių kamuolių, 6 rezultatyvius perdavimus, 1 perimtą kamuolį, 9 išprovokuotas pražangas, 3 klaidas bei 24 efektyvumo balus.
Be vidurio puolėjų žaidę svečiai laimėjo itin nerezultatyvų pirmąjį kėlinį 14:12, o į didžiąją pertrauką išsinešė apčiuopiamesnį pranašumą – 37:28.
Trečiajame ketvirtyje čempionai 5 minutes be taškų paliko „Neptūno-Akvaservis“ jaunimą ir galutinai nurūko į priekį 12:0 atkarpa – 52:33.
Šeimininkams Džiugas Remeikis per 18 minučių sumetė 12 taškų (1/3 dvit., 3/5 trit., 1/5 baud.), sugriebė 3 kamuolius, išdalino 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 10 naudingumo balų.
Svečiai puolime geriau išnaudojo progas po varžovų klaidų (20:6) ir sėkmingiau realizavo tolimus bandymus, pataikydami 6 iš 19 tritaškių (32 proc.), kai klaipėdiečiai smeigė 5 iš 26 mėginimų (19 proc.).
Uostamiesčio ekipa žaidė be Juozo Virkučio, telšiškiams nepadėjo Marcale'as Lottsas.
„Neptūnas-Akvaservis“: Kristupas Leščiauskas 15 (6/12 dvit.), Džiugas Remeikis 12 (3/5 trit.), Rytis Šakaitis 8, Simas Šarakauskas 7 (5 atk. kam.).
„Telšiai“: Deividas Rasys 19 (7/10 dvit., 8 atk. kam., 25 naud.), Ovidijus Kaminskis 12 (4/8 dvit., 11 atk. kam., 6 rez. perd.), Laurynas Kaveckis (3/4 trit.) ir Arūnas Rimkus (5/7 dvit.) po 11, Ignas Razutis ir Martynas Gecevičius (1/5 trit.) po 9, Vilius Pocius 8 (8 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.).
