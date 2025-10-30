NBA valdyba uždegė žalią šviesą rekordiniam „Lakers“ pardavimui

Lyga oficialiai pranešė, kad valdyba vienbalsė pritarė Los Andželo „Lakers“ pardavimui.
Dar birželį skelbta, kad ilgai komandą valdžiusi Bussų šeima susitarė su „TWG Global“ savininku Marku Walteriu dėl klubo pardavimo sąlygų.
The NBA Board of Governors has unanimously approved the sale of the majority interest in the Los Angeles Lakers to Mark Walter. pic.twitter.com/6YKmyvHDx5— NBA Communications (@NBAPR) October 30, 2025
Susitarimo vertė yra apie 10 mlrd. JAV dolerių. Tai yra didžiausias sandoris sporto istorijoje, ankstesnį rekordą užfiksavus kovą, kai Bostono „Celtics“ parduoti už 6,1 mlrd. JAV dolerių.
Po klubo perdavimo Jeanie Buss toliau liks dirbti klubo vadove. Bussų šeima liks tarp klubo akcininkų su 15 proc. M.Walteris nuo 2021 m. buvo smulkusis „Lakers“ akcininkas. 65-erių amerikiečio turtas vertinamas 7,3 mlrd. JAV dolerių.
Jam taip pat priklauso beisbolo klubas Los Andželo „Dodgers“ bei moterų krepšinio komanda Los Andželo „Sparks“.
Jerry Bussas „Lakers“ įsigijo 1979 m. už 67,5 mln. JAV dolerių iš Jacko Kento Cooke'o. J.Bussui 2013 m. iškeliavus anapilin „Lakers“ valdymas perėjo jo vaikams.
„Lakers“ per istoriją yra iškovojusi 17 NBA titulų.
Prieš savaitę „Forbes“ įvertino „Lakers“ kaip antrą brangiausią NBA franšizę – juos aplenkė tik 11 mlrd. JAV dolerių vertinami San Fransisko „Golden State Warriors“. Los Andželo klubo vertę kelia miližiniška rinka, patogi komandos lokacija bei sugebėjimas nuolat prisitraukti ryškiausias lygos žvaigždes, nuo Magico Johnsono iki Kobe Bryanto ir šiuo metų komandai atstovaujančių Luka Dončičiaus bei LeBrono Jameso.
Sandoris oficialiai įvykti turėtų artimiausiu metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!