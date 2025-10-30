Simboliniai valstybės čekiai – pasaulio ir Europos čempionatų prizininkams

Europos silpnaregių ir aklųjų dziudo čempionate istorinį laimėjimą iškovojo Monika Aželionytė. Svorio kategorijoje iki 70 kilogramų Lietuvos atstovė iškovojo vicečempionės titulą. Sportininkė tapo pirmąja moterimi šalies istorijoje laimėjusia apdovanojimą Senojo Žemyno čempionate.
„Medalis labai motyvuoja, nes tai pirmas Europos čempionatas ir pirmas medalis. Buvo tiek sunkumų, bet pavyko viskas ir dabar tikslas yra Los Andželas, kur tikrai žinau, kad važiuosiu. Reikia tik netinginiauti, dirbti ir tikėti tuo, ką darai“, – pagerbimo popietėje sakė M. Aželionytė.
Pasaulio asmenų su negalia lengvosios atletikos čempionate pirmąjį tokio lygio varžybų medalį – bronzos – iškovojusi disko metikė O. Dobrovolskaja laimėjimą skyrė trenerei Teresei Nekrošaitei. Sportininkei šis sezonas nepagailėjo iššūkių – rengiantis pasaulio čempionatui iš vėžių išmušė trenerės liga, vėliau disko metikė patyrė dvi traumas, o likus savaitei dar ir virusu užsikrėtė. Vis dėlto stiprybės ir optimizmo pavyzdį demonstruojanti O. Dobrovolskaja Indijoje vykusiame čempionate pasiekė asmeninį rekordą – 37,24 m – ir pasipuošė bronzos medaliu.
„Mačiau visą Oksanos kelią ir sakiau jai, kad po trejų metų bus medalis, nes tiek užtrunka išmokti valdyti kūną. Kai mane ištiko tokia bėda, Oksanai pavyzdžiu ir įkvėpimu tapo komandos draugės Orintos Navikaitės Europos jaunimo (iki 20 m.) lengvosios atletikos čempionate laimėtas medalis. Oksana turėjo įrodyti, kam pasirengusi, nes, kiek galima virpėti, ji jau buvo dalyvavusi paralimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionatuose. Pasisekė pirmu metimu, tik, aišku, jeigu būčiau buvusi ten, galėjo dar geriau pasirodyti. Šiek tiek dar stabilumo trūksta, bet Oksana teisingame kelyje, gerinsime pasaulio rekordą“, – apie auklėtinę kalbėjo trenerė T. Nekrošaitė.
Europos karatė čempionate mūsų šalies sportininkai iškovojo net 8 medalius ir užėmė pirmąją vietą komandų įskaitoje. Valstybės premijų skyrimo kriterijus atitiko dviejų sportininkai laimėti medaliai – Tomas Zienius tapo katos rungties vicečempionu, bronzą iškovojo Nikas Kvasys.
„Turime aukštus pasiekimus ir džiaugiamės, kad ši graži tradicija susitikti paskutinį mėnesio ketvirtadienį tęsiasi. Laimėjimai rodo labai didelį potencialą ir pačių federacijų – šiandienos medaliai rodo galimybes Los Andželo olimpinėms ir paralimpinėms žaidynėms, tradiciškai pasaulio ir Europos čempionatuose stiprūs yra Lietuvos karatė kovotojai. Šiame renginyje jaučiame bendrystę, nes galime kartu pasidžiaugti, aptarti aktualius klausimus ir vėl susitikti“, –sakė Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas.
Valstybės premijų čekiai bus perduoti pasaulio čempionatui besirengiantiems Martynai Kazlauskaitei ir Dominykui Jančioniui bei jų treneriams. Irkluotojai naujoje olimpinėje rungtyje – mišrių dviviečių – iškovojo Europos irklavimo pakrančių ir paplūdimio sprinto čempionato bronzos medalius.
