TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Karšta žinia: į Lietuvą atvyksta šių dienų dailiojo čiuožimo superžvaigždė

2025-10-30 13:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 13:01

Gruodį trijose didžiausiose šalies arenose vyks įspūdingas šventinis ledo šou „Ledo melodijos“, kuris suburs olimpines, pasaulio ir Europos dailiojo čiuožimo žvaigždes bei Lietuvos muzikos scenos talentus. Šiandien skelbiama, kad šou pasirodys ir viena ryškiausių šių dienų ledo žvaigždžių – 2022 m. žiemos olimpinių žaidynių dalyvis ir 2025-ųjų Europos dailiojo čiuožimo čempionas, šveicaras Lukas Britschgi.

„Art on Ice“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penkiskart Šveicarijos čempionas, dukart Europos čempionatų prizininkas, 2022 m. olimpinių žaidynių ir net penkis kartus pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatų dalyvis L. Britschgi išgyvena aukso amžių: tiek Europos, tiek pasaulio čempionatuose jis patenka į pačių stipriausių profesionalų sąrašą ir jau galutinai įsitvirtino tarp pasaulio dailiojo čiuožimo elito. Jis nuolatos džiugina šios sporto šakos gerbėjus aukščiausio lygio meistriškumu, nepriekaištinga technika ir emocingais pasirodymais ne tik varžybose, bet ir populiariuose pasauliniuose ledo šou.

Šiemet šį fantastišką sportininką bus galima išvysti viename gražiausių šventinių renginių Lietuvoje – ledo šou „Ledo melodijos“, kuris vyks didžiausiose šalies arenose: gruodžio 9 d. Klaipėdoje, 10 d. Kaune ir gruodžio 11 d. Vilniuje. Šių metų Europos čempionas Lietuvos žiūrovams ruošia įspūdingus pasirodymus, kuriuos atliks skambant gyvai muzikai.

„Dailusis čiuožimas yra sunkus sportas – jei suklysti, to nebepataisysi. Futbolo varžybose turi 90 minučių, gali įmušti įvartį ir atsigriebti, o čia – viena klaida ir medalio gali nebebūti. Toks šis sportas – negailestingas! – kalba čempionas L. Britschgi. – Mano svajonė visada buvo olimpiada ir 2022-aisiais ją įgyvendinau. Po to pasakiau sau, kad noriu tiesiog mėgautis čiuožimu. Anksčiau buvo įtampos, bet dabar jau pasiekiau savo tikslą – galiu varžytis su geriausiais pasaulyje. Tai – nuostabu.“

Išskirtinio talento ir pavergiančios charizmos sportininkas, kuris save apibūdina kaip itin darbštų, ant ledo sudėtingiausius elementus atlieka lengvai, elegantiškai ir išties virtuoziškai. Dėl savo kūrybingai ir meniškai paruoštų šou programų ir sėkmingų pasirodymų aukščiausio lygio varžybose, Lukas pelnė pripažinimą ne tik tarp teisėjų, bet ir tarp dailiojo čiuožimo gerbėjų. „Atėjo laikas ir Lietuvos publikai išvysti šį puikų sportininką gyvai, – sako šou „Ledo melodijos“ choreografas, 8 kartus Lietuvos čempionas Aidas Reklys. – Tie, kas pernai apsilankę mūsų šventiniuose šou įsimylėjo amerikietį Jasoną Browną, dabar tikrai patirs pačias gražiausias emocijas, stebėdami ant ledo Luką Britschgi. Man asmeniškai ypatingai džiugu, kad galime parodyti Lietuvai tokio lygio sportininkus, tikras šių dienų dailiojo čiuožimo žvaigždes.“

Šiemet įspūdingame ledo šou „Ledo melodijos“ kartu su L. Britschgi pasirodys 2024 m. Europos čempionais tapę italai Lucrezia Beccari ir Matteo Guarise, Prancūzijos čempionas ir žiemos olimpinių žaidynių dalyvis Yannick Bonheur drauge su daugkartine Vokietijos čempione bei daugkartine Europos ir pasaulio čempionatų dalyve Annette Dytrt. Taip pat publikos širdis pasiruošęs užkariauti Eric Radford – daugkartinis žiemos olimpinių žaidynių, pasaulio, keturių kontinentų dailiojo čiuožimo čempionatų, Kanados čempionatų laimėtojas bei kitos ledo žvaigždės.

Nuo pirmųjų šou akimirkų dinamišką ir įtraukiančią „Ledo melodijų“ atmosferą kurs publikos mylimų pramogų pasaulio profesionalų duetas Audrius Giržadas ir Eglė Kernagytė-Dambrauskė. „Ledo melodijose“ čiuožėjai šoks skambant populiariausiems pasaulio muzikos hitams, kuriuos su gyva grupe atliks scenos žvaigždės: Linas Adomaitis, Jeronimas Milius ir Monika Marija.

Kvapą gniaužiantys Europos, pasaulio bei olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo žvaigždžių pasirodymai, unikalūs specialiųjų efektų sprendimai ir magiška muzika – tik šou „Ledo melodijos“ jau gruodžio 9 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 10 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje ir gruodžio 11 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Daugiau informacijos – www.ledomelodijos.lt.

