Tvarumo čempionai: penkiakovininkai pasodino 3 500 medžių

Pasak miškininkų, ąžuolai ir liepos – tai ne tik gražūs, bet ir ypač naudingi medžiai, per metus galintys sugerti apie 15 kg CO₂ kiekvienas. Taigi šių metų sodinimo iniciatyva padės kompensuoti federacijos veiklos poveikį klimatui – nuo sportininkų kelionių iki čempionatų organizavimo.
2025-ieji tapo rekordiniais metais Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijai. Šiemet federacija surengė net keturis didelius tarptautinius čempionatus:
- Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatą, pirmą kartą istorijoje vykusį Lietuvoje. Tai buvo didžiausias olimpinės sporto šakos pasaulio čempionatas šalies istorijoje. Renginį aplankė ir teigiamai įvertino Tarptautinio olimpinio komiteto atstovai bei Jo Didenybė Monako princas Albertas II.
- U19 pasaulio čempionatą Druskininkuose, kuris sulaukė gausaus jaunųjų sportininkų dalyvavimo ir tarptautinio dėmesio.
- Europos U15 ir U19 čempionatą Kaune, tapusį dar vienu svarbiu žingsniu Lietuvos sporto žemėlapyje.
- Pirmasis istorijoje Para tetratlono pasaulio čempionatas, kuriame atletai rungėsi trijose rungtyse: plaukime, kliūčių ruože bei kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje.
Iš viso čempionatus visame pasaulyje stebėjo daugiau nei 3 milijonai žiūrovų internete ir per televiziją – tai rodo augantį sporto populiarumą ir Lietuvos, kaip patikimos renginių šeimininkės, reputaciją.
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Aistis Baronas pabrėžia, kad tvarumas tapo neatsiejama federacijos veiklos dalimi „Šiemet parodėme, kad Lietuva gali surengti aukščiausio lygio pasaulinį čempionatą ir kartu išlikti ištikima tvarumo principams. Sportas moko disciplinos, o tvarumas – atsakomybės. Džiaugiuosi, kad mūsų bendruomenė jungia abu šiuos dalykus“.
Sodinimo dienose dalyvavo ne tik sportininkai, bet ir jų šeimos, treneriai bei vaikai. Tai tampa gražia tradicija, kuri vienija bendruomenę ne tik varžybose, bet ir už stadiono ribų. Pasak organizatorių, kiekvienas į žemę įleistas sodinukas – tai mažas pažadas, kad sportas gali augti kartu su gamta. Šiuolaikinės penkiakovės federacijos iniciatyvos rodo, kad sportas gali būti ne tik įkvėpimo, bet ir teigiamo pokyčio jėga – ir kad tikri čempionai rūpinasi ne tik medaliais, bet ir planeta.
