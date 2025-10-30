Klaudijus Malevskis ir Ilona Kairaitytė dominavo Lietuvos jėgos trikovės čempionate

K. Malevskis vyrų svorio kategorijoje iki 93 kg trikovėje surinko 815 kg. Jis pritūpė su 312,5 kg štanga, išspaudė 237,5 kg bei atkėlė 265 kg štangą. Pagal IPF GL sistemą K. Malevskis surinko 88,58 taško.
I. Kairaitytė žibėjo moterų svorio kategorijoje iki 76 kg. Ji pritūpė su 195 kg štanga, išspaudė 80 kg bei atkėlė 190 kg, iš viso trikovėje surinkdama 465 kg. Pagal IPF GL sistemą sportininkė pelnė 77,44 taško.
Kitose vyrų kategorijose triumfavo Laurynas Šaulis, Gintaras Blėdis, Marius Pačerinskis, Airidas Klimka, Kęstutis Šiaučiūnas ir Julijus Strazdas, o moterų – Viktorija Ramanauskienė, Raimonda Bastytė, Lina Gerutė ir Giedrė Vidžiūnienė.
Komandinėje įskaitoje tarp moterų nugalėjo Šakių „Fortūna“, o tarp vyrų – Radviliškio jėgos trikovės klubas.
