Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Klaudijus Malevskis ir Ilona Kairaitytė dominavo Lietuvos jėgos trikovės čempionate

2025-10-30 15:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 15:11

Druskininkuose surengtas Lietuvos jėgos trikovės čempionatas, kuriame absoliučiais nugalėtojais tapo Klaudijus Malevskis ir Ilona Kairaitytė.

Klaudijus Malevskis | Youtube.com nuotr.

Druskininkuose surengtas Lietuvos jėgos trikovės čempionatas, kuriame absoliučiais nugalėtojais tapo Klaudijus Malevskis ir Ilona Kairaitytė.

REKLAMA
0

K. Malevskis vyrų svorio kategorijoje iki 93 kg trikovėje surinko 815 kg. Jis pritūpė su 312,5 kg štanga, išspaudė 237,5 kg bei atkėlė 265 kg štangą. Pagal IPF GL sistemą K. Malevskis surinko 88,58 taško.

I. Kairaitytė žibėjo moterų svorio kategorijoje iki 76 kg. Ji pritūpė su 195 kg štanga, išspaudė 80 kg bei atkėlė 190 kg, iš viso trikovėje surinkdama 465 kg. Pagal IPF GL sistemą sportininkė pelnė 77,44 taško.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitose vyrų kategorijose triumfavo Laurynas Šaulis, Gintaras Blėdis, Marius Pačerinskis, Airidas Klimka, Kęstutis Šiaučiūnas ir Julijus Strazdas, o moterų – Viktorija Ramanauskienė, Raimonda Bastytė, Lina Gerutė ir Giedrė Vidžiūnienė.

Komandinėje įskaitoje tarp moterų nugalėjo Šakių „Fortūna“, o tarp vyrų – Radviliškio jėgos trikovės klubas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų