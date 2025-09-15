Nausėda Žemaitaičio elgesį vadina trukdymu prezidentui eiti konstitucines pareigas

„Jeigu tai kartosis, galimas daiktas, kad pagalvosime ir apie kitokio pobūdžio atsakomybę, nes tai, kas dabar vyksta, yra trukdymas man atlikti konstitucines pareigas“, – pirmadienį LRT televizijai sakė valstybės vadovas.
Taip jis komentavo „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie nebegaliojančią koalicijos sutartį ir ketinimą į aplinkos bei energetikos ministrus neteikti naujų kandidatų arba teikti partijai priklausančius politikus.
Pasak G. Nausėdos, tokie pasakymai primena gąsdinimus, kad „dangus griūva“.
„Traukinys niekur nėra nuvažiavęs. Jeigu įmanoma atsiriboti nuo emocijų ir nepagrįstų kaltinimų prezidentui, esu pasirengęs susipažinti ir su naujai teikiamais kandidatais, tačiau tikrai negarantuoju ir niekas manęs gyvenime neprivers, kad privalėsiu juos patvirtinti, nesvarbu, kas jie bebūtų“, – tvirtino prezidentas.
Jis pabrėžė, kad valstybės vadovo funkcija yra drauge su premjere suformuoti veiklią, efektyvią, Lietuvai dirbančią Vyriausybę.
Anot valstybės vadovo, paskyręs netinkamą žmogų ministru, paskui jis neturi galimybės jo atleisti be premjero teikimo.
„Štai kodėl nepaprastai svarbu šiame etape priimti tokius sprendimus, dėl kurių vėliau nereikėtų gailėtis“, – sakė G. Nausėda.
Jis pabrėžė neturįs nusistatymo prieš „Nemuno aušros“ atžvilgiu siūlomos kandidatus ir priminė, kad partijos teiktą Andrių Palionį paskyrė žemės ūkio ministru.
G. Nausėda pirmadienį atsisakė skirti Povilą Poderskį toliau vadovauti Aplinkos ministerijai, o teisininką Mindaugą Jablonskį – Energetikos ministerijai ir paprašė pateikti naujus kandidatus.
Juos parinko partija „Nemuno aušra“, o pateikė paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Prezidentas aiškino neskyręs dviejų „aušriečių“ kandidatų į ministrus, nes nesulaukė garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
„Iš abiejų ministrų norėjosi labai aiškių akcentų, kaip jie ketina ginti viešąjį interesą, ypač energetikoje. Matome, kad tuo pačiu metu vyksta labai nemažai teisinių ginčų, kuriuos privačios bendrovės kelia „Litgrid“, ESO, kitų valstybės projektus įgyvendinančių institucijų atžvilgiu“, – pirmadienį LRT televizijai sakė valstybės vadovas.
„Visi turi labai gerai suprasti, kad viešasis interesas yra tas prioritetas, kuris ministrui turi būti šventas. Kadangi tokios garantijos, kad viešasis interesas prieš privatųjį interesą bus ginamas 100 proc., negavau, priėmiau tokį sprendimą, kokį priėmiau“, – teigė jis.
Po minėto valstybės vadovo sprendimo R. Žemaitaitis pareiškė, kad koalicijos sutartis nustoja galioti, nes ji nėra vykdoma. Anot jo, prezidentas neturi teisės atmesti kvalifikuotų kandidatų.
Socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ pasirašytame susitarime dėl valdančiosios daugumos sudarymo nustatyta, kad Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos priskiriamos „Nemuno aušros“ atsakomybei.
G. Nausėda nevertino, kokios sudėties koalicija ar mažumos Vyriausybė liks dirbti.
Jis teigė matąs galimybę veikti ir rugpjūtį sudarytai valdančiajai daugumai.
„Įmanomas ir dabartinis koalicijos variantas, tik žmonės turi gerai suvokti savo atsakomybę prieš Lietuvą ir labai gerai suvokti, kokių ministerijų portfelius perima savo dispozicijon“, – kalbėjo valstybės vadovas.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
