Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valdančiosios koalicijos lyderiai užsimena apie pirmalaikių rinkimų galimybę: prisižaisim

2025-09-16 15:58 / šaltinis: BNS
2025-09-16 15:58

Nemuno aušrai“ į aplinkos ir energetikos ministrus žadant teikti partiečių kandidatūras, nepaisant prezidento Gitano Nausėdos įspėjimų, jog jų į pareigas neskirs, valdančiųjų socialdemokratų ir „aušriečių“ lyderiai užsimena apie pirmalaikių rinkimų galimybę.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušrai“ į aplinkos ir energetikos ministrus žadant teikti partiečių kandidatūras, nepaisant prezidento Gitano Nausėdos įspėjimų, jog jų į pareigas neskirs, valdančiųjų socialdemokratų ir „aušriečių“ lyderiai užsimena apie pirmalaikių rinkimų galimybę.

REKLAMA
1

„Gali taip būti, kad šita Vyriausybė nebus patvirtinta, tada bus per naują Vyriausybė ir tada gali būti pirmalaikiai rinkimai, kas irgi yra tikėtina“, – naujienų portalo „Delfi“ laidoje antradienį sakė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo partijos kolegai Robertui Puchovičiui kiek anksčiau pareiškus, kad partija į dvi ministrų kėdes ketina siūlyti frakcijos narius.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas Gitanas Nausėda yra minėjęs, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.

REKLAMA

„R. Žemaitaitis pasakė, kad atmetimas pakartotinas reikš jų pasitraukimą, tai jeigu tai įvyks – pasitraukimo faktas arba koalicijos sutarties nutrūkimo faktas – mes turbūt pradėsim pokalbius su visais, tame tarpe ir opozicijos kolegomis, kas galėtų remt, kas galėtų jungtis prie mūsų, jeigu ir to nebus, prisižaisim iki pirmalaikių Seimo rinkimų“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Prezidentas atlieka savo funkciją, bet tai (...) komplikuoja Vyriausybės formavimo procesą, tai, ar galima čia padaryti išlygų, aš nežinau, ar prezidentas paskęs savo žodį, atsitrauks, ar matys laisvumą ir pasitikėjimą premjere ir Seimo dauguma, pamatysime“, – kalbėjo jis.

Kaip rašė BNS, šalies vadovas kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus – ministrus Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonksio nepaskyrė, nes nesulaukė garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po šio šalies vadovo sprendimo R. Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.

Jis pakartojo, jog atmetimas antrą kartą reikštų, jog sutartis vėl nutrūksta.

„Mes nebetenkame įgaliojimų kontroliuoti šitų ministerijų, tada automatiškai nebėra pagrindo balsuoti už Vyriausybės programą ir tada padėkoju Mindaugui (Sinkevičiui – BNS), Ingai (Ruginienei – BNS)“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.

Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas
Nausėda perspėja „Nemuno aušrą“: ragina nesityčioti iš valstybės (18)
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Sinkevičių ne iki galo įtikino Nausėdos argumentai dėl „aušriečių“ kandidatų: tai komplikuoja procesą (2)
Artūras Skardžius (nuotr. Eimanto Genio)
Žemaitaitis: Skardžius geriausiai tiktų eiti energetikos ministro pareigas (25)
LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis neketina nusileisti Nausėdai: manau, kad prezidento pozicija dėl partinių kandidatų gali keistis (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų