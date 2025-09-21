Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime – naujas siūlymas dėl pamokų lytiškumo temomis

2025-09-21 10:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 10:25

Grupė parlamentarų siūlo Seimui sugrįžti prie įstatymo pataisų, leisiančių tėvams nuspręsti, ar jų vaikams mokyklose reikalingos gyvenimo įgūdžių programos pamokos lytiškumo temomis.

Moksleiviai. ELTA / Josvydas Elinskas

3

Tai numatančias patobulintas Švietimo įstatymo pataisas įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Ignas Vėgėlė kartu su demokratų, socialdemokratų, Mišrios Seimo narių grupės ir „Nemuno aušros“ frakcijų atstovais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei Seimas pritartų iniciatyvai, tėvai galėtų nuspręsti, ar jų vaikams iki 16 metų turi būti dėstomos lytiškumo ugdymo temos.

Atnaujintas įstatymo pataisas kartu su kolegomis teikiantis I. Vėgėlė sako, kad tėvai turi konstitucinę teisę ugdyti vaikus pagal savo pasaulėžiūrą, religinius ir dorovinius įsitikinimus. Jo nuomone, valstybė turi sudaryti galimybę jiems pasirinkti, ar jų vaikui reikalingas lytiškumo ugdymas, nuo kokio amžiaus ir kokia forma jis turėtų būti įgyvendinamas.

„Viena iš tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus sudėtinių dalių yra tėvų teisė parinkti savo vaikams šeimos pasaulėžiūrą atitinkantį lytiškumo ugdymą. Ši teisė negali būti paneigta valstybės, primetant vieną privalomą ugdymo modelį“, – sako Seimo narys. 

Pasak I. Vėgėlės, lytiškumo ugdymas yra pasaulėžiūros dalykas, o pedagoginė praktika reikalauja tartis su tėvais. 

Pasak jo, 2016 m. sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa leido mokykloms kartu su tėvais spręsti dėl lytiškumo ugdymo turinio. 

„Tačiau 2022 m. įsigaliojusi gyvenimo įgūdžių bendroji programa panaikino bendradarbiavimo principą ir įtvirtino vienintelę privalomą koncepciją”, – apgailestauja parlamentaras. 

Įstatymo pataisas įvertinęs Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, atsižvelgdamas į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetenciją formuojant valstybės politiką švietimo srityje, dėl projekto siūlo gauti Vyriausybės išvadą.

Šiuo metu įstatymas nenumato įstatyminės pareigos švietimo įstaigoms konsultuotis su tėvais dėl gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimo, taip pat nesuteikia jiems teisės spręsti dėl lytiškumo ugdymo poreikio mokykloje. 

