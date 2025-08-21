Neeilinės dovanos iš „Maisto banko“ – Kalvarijų gyventojus nustebino netikėtu pranešimu

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Prie Kalvarijos miesto gimnazijos po pietų – neįprastas sujudimas. Vieni žmonės jau išeina su maisto produktų maišeliais iš ugdymo įstaigos, kiti dar laukia eilėje pasiimti savo davinio.
Nepriteklių jaučiantys Kalvarijos savivaldybės gyventojai žino „Maisto banko“ planą, kada jiems duodami maisto produktų paketai. Šį kartą pranešimai atėjo netikėtai: organizacija pranešė, kad žmonės gaus papildomą paramą. Tuo kalvarijiečiai, žinoma, labai apsidžiaugė ir šimtai patraukė į gimnaziją.
Kai kurie net susigraudino, nes paramos gauti dabar nesitikėjo, o maisto produktai tikrai pravers:
„Socialiniame gyvenu, našlė. Na, ką gi.“
„Labai tokia staigmena buvo graži.“
Supakuota 1,5 tūkstančio maisto paketų
O paketuose – ilgiau negendantys maisto produktai: miltai, aliejus, tuno konservai, sausainiai, indelis pupelių, cukrus. Tokius davinius „Maisto banko“ darbuotojai turėjo supakuoti kuo greičiau. Kalvarijoje vyko didžiausios ekstremalios situacijos pratybos organizacijos istorijoje. Esmė, kad maistas kuo skubiau pasiektų nepasiturinčius, jei šalį ar kurį regioną užkluptų bėda.
Per „Maisto banko“ pratybas antradienį supakuota pusantro tūkstančio maisto paketų, o juos gavo beveik keturi šimtai kalvarijiečių. Kam skirti netikėtą paramą, organizacijai sąrašą atsiuntė Kalvarijos savivaldybė.
„Mes ruošiamės tokiai situacijai, kad jei nutiktų kokia nelaimė kurioje nors savivaldybėje, nors, aišku, tikimės, kad niekada to nebus, bet norime būti visada pasiruošę. Ruošiamės visokioms stichijoms, kaip potvyniai, ruošiamės techninėms grėsmėms, sugedo kažkas, cheminė ataka. Ir, aišku, ruošiamės kokiam nors kariniam pavojui“, – pasakoja „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
Anot organizacijos vadovo, Lietuva yra prastai pasirengusi ekstremalioms situacijoms. Jei, neduok Dieve, kiltų realus pavojus, esą dalis žmonių išties gali likti be maisto.
„Siūlome neturėti kažkur vienoje vietoje didelio krepšio su maistu, nes tai yra neįmanoma, ir kitas dalykas – yra pavojinga. Jeigu viena vieta būtų sunaikinta, visi žmonės liktų be maisto. Ir mes siūlome lokaliai turėti“, – teigia S. Gurevičius.
Gaunančių paramą maistu vis daugėja, sako „Maisto banko“ atstovai.
„Nereikia ekstremalių situacijų: su kiekvienais metais stokojančių žmonių vis daugėja. Todėl mes stengiamės kuo daugiau maisto prisitraukti į „Maisto banką“, kad galėtume kuo daugiau krepšelių žmonėms išdalinti“, – pasakoja Kauno regiono vadovė Martyna Žirgulė.
Šiuo metu „Maisto bankas“ paramą maistu skiria 230 tūkstančių asmenų, nes esą tik tiek užtenka produktų. Organizacijos duomenimis, maisto Lietuvoje stokoja beveik pusė milijono gyventojų.
