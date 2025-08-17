Taip agurkus marinuoja jau eilę metų: receptas vertas 10 balų

Reikės: agurkų.
Marinatui: 1 l vandens; 2 v. š. druskos (vos su kaupeliu); 1 stiklinės cukraus (200ml); 1 stiklinė 9% acto (200ml); 1 a. š. su kaupu maltos ciberžolės; 2 v. š. medaus; prieskonių: garstyčių sėklų, česnako, juodųjų pipirų.
Į švarius stiklainius berkite šiek tiek garstyčių sėklų, po 1 didelę riekelėmis supjaustytą česnako skiltelę, kelis grūdelius juodųjų pipirų. Tuomet dėkite supjaustytus agurkus.
Į puodą supilkite vandenį, actą, suberkite druską, cukrų, ciberžolę, įdėkite medų ir užvirkite marinatą.
Paruoštu marinatu užpilkite agurkus ir pridenkite dangteliais.
Imkite didelį puodą, ant dugno išklokite virtuvinį rankšluostį, sudėkite stiklainius ir iki 3/4 įpilkite karšto vandens.
Kai vanduo užvirs: 1 l stiklainius virkite – 7min., 750 ml arba 500 ml – 5 min.
Išimkite iš puodo stiklainius, užsukite dangtelius, apverskite stiklainį, šiltai apklokite ir palikite per naktį atvėsti. Skanaus.