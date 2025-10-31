TV3 Žinios. Į KAM ministrus – eksperimentas?; Į Lietuvą toliau plūsta balionai; Lietuvai perduotas ukrainiečius ir lietuvį kankinęs rusas

Politikų ir tarnybų vadų pagyros, kad pavyksta suvaldyti balionų krizę nežinia ko vertos. Tuo džiaugėsi ir premjerė ir ministras, bet vakare balionai vėl pasirodė Lietuvos danguje, tad skrydžiai Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti. Prezidentas G. Nausėda žadėjo, kad balionus numušinės kariškiai, bet taip nenutiko. Vidaus reikalų ministras sako, kad kariškiai kažką darė, bet nesėkmingai. Prieš kelias dienas skambėjo ir pagyros, kad „Oro navigacijos“ specialistai jau budi kartu su kariškiais prie radaro ir tai padeda geriau įvertinti situaciją. Bet paaiškėjo, kad vakar „Oro navigacijos“ specialistas tiesiog pavėlavo atvykti pas kariškius.
Ukraina perdavė Lietuvai Rusijos pilietį, kuris, įtariama, kankino ukrainiečius civilius, karo belaisvius, tarp jų ir vieną lietuvį. Pasak generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, rusas kalino civilius metaliniame seife, mušė, dusino iki sąmonės netekimo, kabino surištomis rankomis ir kankino elektros šoku. Ukrainos generalinis prokuroras tikina, kad lietuvis nebuvo karys ir nedalyvavo kariniuose veiksmuose. Iš kankinimo vietos lietuviui pavyko pasprukti.
