Atrado tobulą obuolių pyrago receptą: šeimyna prašys pakartoti

Kepimo forma 24 – 26 cm skersmens. Porcijos 10. Užtruksite gaminant apie 20 min + apie 1 val., kol pyragas keps.
Obuolių ir morkų pyrago receptas
Reikės: 4 kiaušiniai; 250 g rudojo cukraus; 100 g balto cukraus; 200 g sviesto; 2 v. š. krakmolo; 300 g miltų; 2 a. š. kepimo miltelių; 3 morkos; 3 obuoliai; 1 a. š. cinamono; ½ a. š. maltų gvazdikėlių.
Kiaušinius išsukame su cukrumi ir ruduoju cukrumi. Sviestą ištirpiname ir jau šiek tiek pravėsusį supilame į kiaušinių ir cukraus plakinį. Suberiame prieskonius, įsijojame miltus su kepimo milteliais.
Obuolius ir morkas nulupame ir sutarkuojame smulkia tarka. Įmaišome į pyrago tešlą.
Kepimo skardą ištepame sviestu. Supilame jau paruoštą tešlą ir kepame 180 * C T orkaitėje apie 1 val.