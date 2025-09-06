„Maisto kelio“ vedėjai išbandė virš šimto metų senumo receptą: „Šiuo desertu galima vaišinti tautą“

Anykščiai daugeliui asocijuojasi su gamta, miškų apsuptimi, sveikatingumu bei obuolių kvapu. Tad laidos herojai leidosi į pažintinį kelią po Anykščius, nepamiršdami gastronominės šio miesto praeities bei legendomis apipinotos Liudvikos Didžiulienės receptų knygos.
Rasta legendomis apipinta receptų knyga
„Net baisu ją liesti, ji tokia trapi“, – kalbėdama apie vieną iš 1903 m. Liudvikos Didžiulienės receptų leidinių teigia V. Poderytė-Bernatavičė.
„Tokios senos receptų knygos nesu gyvai matęs“, – dalijasi M. Lavickas.
Vedėjai nusprendžia gaminti „Pučių obuolių“ desertą, tad į pagalbą atskuba dar vienas laidos herojus – šefas Tadas. Tryse„Maisto kelio“ komanda ruošia obuolį, įdaryta varške, džiovintomis spanguolėmis, razinomis, citrinos žievelėmis bei kitais gardžiais ingridientais.
„Šis desertas primena viską, kas šiame gyvenime geriausia“, – paragavusi teigia V. Poderytė-Bernatavičė.
Anykščių meras įvertina desertą
Desertu buvo pavaišinti ir anykščių gyventojai, o tarp jų – ir miesto meras.
„Šiuo desertu galima vaišinti visą tautą“, – tikina meras Kęstutis Tubis.
Tikslų senovinio deserto receptą sužinokite viršuje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Maisto kelias“.