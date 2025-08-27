Atrado superinį serbentų receptą žiemai: iš rūsio dings žaibiškai

Mėtos, kalendra ir apelsinų cukatai padažui suteikia išskirtinį skonį puikiai derantį prie švelnios paukštienos“, – rašo tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Jums reikės:
- 1 kg raudonųjų serbentų,
- 4- 5 v.š. alyvuogių aliejaus
- 2 smulkiai supjaustytų raudonųjų svogūnų,
- 4 skiltelių česnako,
- 4 v.š. smulkintų mėtų,
- 1apelsino žievelės arba 2- 3 v.š. apelsinų cukatų,
- 4 v. š. smulkaus cukraus,
- 2 v. š. Balzaminio acto kremo,
- 2 a,š. (kupinas) maltos kalendros,
- 2 a.š. druskos,
- šviežiai maltų juodųjų pipirų.
Pirmiausia įkaitinkite aliejų vidutinio dydžio puode ir sudėkite smulkintus svogūnu. Jį kepkite apie 5 minutes. Suberkite smulkintą česnaką ir dar kelias minutes apkepkite ir jį.
Po to sudėkite raudonuosius serbentus, mėtas, kalendrą, apelsino žievelę ir cukrų. Pagardinkite trupučiu druskos bei pipirų, viską gerai išmaišykite ir troškinkite apie 10 minučių. Retkarčiais pamaišykite.
Supilkite Balzaminio acto kremą ir visą masę sublenderiuokite. Pavirę dar 5 minutes supilstykite į nedidelius stiklainius.