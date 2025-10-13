Naujausia Naglio Šulijos orų prognozė: „Daug džiaugsmo nebus“

Šis srautas prasideda ties Skandinavijos šiaure, dėl to jau šiandien Lietuvos link plaukė vėsus oras. Žemiausia temperatūra naktį bus 1–3 laipsniai šilumos, kai kur šiaurėje iki 1 šalčio, prie pat jūros apie 6 šilumos; rytoj šils iki 8–10, kai kur 11 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, artimiausią parą daug džiaugsmo nebus“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną nerims šiaurės vakarų vėjas, ir naktį, ir dieną bus debesuota su pragiedruliais, daug kur kartosis neilgai trunkantis lietus. Naktį atvės iki 1–3 šilumos, kai kur 1 šalčio, dieną šils iki 8–10, kai kur 11 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur negausiai palis. Naktį atvės iki 4–6, prie jūros maždaug 8 laipsnių, dieną šils iki 10–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį daug kur kartosis rudeniškas negausus lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių, bus ne taip žvarbu. Naktį atvės iki 8–10, dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.
„Ką gi, Lietuvoje bus įprastas šiam metų laikui lietuviškas ruduo“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Vakarinėje ir centrinėje Europos dalyje orus rytoj lems aukšto slėgio sritis, rytinėje slėgis bus žemas.
Debesuotumas žemyne bus nevienodas: saulėta bus vakaruose ir pietuose, įvairaus storio debesys dengs dangų kitur.
Didžiojoje Europos dalyje vyraus gana gaivūs orai, tačiau santykinai šilta dar bus vakaruose ir kai kur pietuose.
Romoje rytoj daug saulės ir 24 laipsniai šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 23 laipsniai, Paryžiuje debesuota, nelis ir šils iki 17, Londone saulė pro debesis ir 16 laipsnių; Berlyne debesuota, nelis ir šils iki 13, Varšuvoje saulė pro debesis ir 11 laipsnių.
