Naujausia Šulijos prognozė: štai kada sulauksime šiltesnių orų

Lietuvoje nusistovėjo drėgni ir nei šilti, nei vėsūs orai. Nebus išimtis ir artimiausia para. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 7–9, rytuose vietomis apie 5, prie pat jūros 10–12 laipsnių, dieną oras sušils iki 11–13 laipsnių šilumos.
Kitaip tariant, kol kas staigmenų nebus. Ir naktį, ir dieną bus debesuota, kartosis neilgai trunkantis ir negausus lietus. Naktį vietomis suboluos rūkas. Bus vėjuota. Naktį atvės iki 7–9, rytuose 5, prie pat jūros bus 10–12 laipsnių, dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai bus labai panašūs: bus debesuota, ir naktį, ir dieną daug kur palis, dažniausiai trumpai ir negausiai. Žemiausia temperatūra naktį bus 7–9, aukščiausia dieną 8–10, pietuose iki 12 laipsnių šilumos.
Kitą savaitę – šiltesni orai
Šeštadienio naktį palis daug kur, dieną daugiausia pietuose ir rytuose. Vis dar nerims įvairių krypčių vėjas. Paryčiais bus nuo 3–4 laipsnių šilumos šiaurėje iki 7–8 pietuose, dieną oras labai nenoriai sušils iki 7–9 laipsnių šilumos.
Sekmadienį giedrysis, lietaus nebus arba beveik nebus, bet dieną daug kur bus saulėta. Naktį vyraus menkas šaltukas, dieną šils iki 7–9 laipsnių šilumos.
Ką gi, Lietuvoje – ruduo. Geroji žinia – kitą savaitę pietinių krypčių vėjas atneš šiek tiek šiltesnius orus.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena dvi dalis turinti aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis toli žemyno šiaurėje.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs visokie debesys, kai kur ir gana stori. Daugiau saulės bus pietuose ir vakaruose.
Didžiojoje žemyno dalyje orai bus vidutiniškai šilti; santykinai šilta vis dar bus pietuose, Viduržemio jūros pakrantėse.
Skaičiai: Romoje rytoj bus saulėta ir 23 šilumos, Barselonoje daug saulės ir 20 laipsnių, Paryžiuje debesuota ir 15 šilumos, Londone saulė pro debesis ir taip pat 15; debesuotam Berlyne oras šils iki 13 laipsnių, debesuotoje Varšuvoje taip pat 13 laipsnių šilumos.
