Sinoptikai įspėja dėl niūrios savaitės pradžios: orai nedžiugins

Šiandien daug kur protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Antradienį daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 24 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
