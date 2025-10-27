Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja dėl niūrios savaitės pradžios: orai nedžiugins

2025-10-27 06:22 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-27 06:22

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis daug kur lietus, o temperatūra sieks iki 11 laipsnių šilumos.

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis daug kur lietus, o temperatūra sieks iki 11 laipsnių šilumos.

0

Šiandien daug kur protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.

Antradienį daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 24 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 4–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

TOLIAU SKAITYKITE
