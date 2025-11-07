Netrukus – orų pokyčiai: sinoptikų prognozė, kas laukia savaitgalį

Šiandien Lietuvoje bus be lietaus. Rytą vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienį be žymesnio lietaus. Naktį daug kur, dieną vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, silpnas. Temperatūra naktį 0–5, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 6 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 28 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–12, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
