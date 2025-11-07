 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Netrukus – orų pokyčiai: sinoptikų prognozė, kas laukia savaitgalį

2025-11-07 06:33 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-07 06:33

Orai artimiausiomis dienomis bus niūrūs, daug kur naktį ir rytą – rūkas. Artimiausiomis dienomis dienomis temperatūra svyruos nuo 6 iki 13 laipsnių šilumos.

Orai artimiausiomis dienomis bus niūrūs, daug kur naktį ir rytą – rūkas. Artimiausiomis dienomis dienomis temperatūra svyruos nuo 6 iki 13 laipsnių šilumos.

REKLAMA
1

Šiandien Lietuvoje bus be lietaus. Rytą vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.

Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį be žymesnio lietaus. Naktį daug kur, dieną vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, silpnas. Temperatūra naktį 0–5, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Lapkričio 6 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 28 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–12, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų