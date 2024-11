Lietuvis iš „Coldplay“ sulaukė neeilinės staigmenos: pojūčių nepamirš visą gyvenimą

Nors Dominykas gimė ir užaugo Lietuvoje, jis pasirinko emigracijos kelią ir išvyko studijuoti į Didžiąją Britaniją, kur baigė mokslus ir pradėjo dirbti. 2019 metais jis nusprendė persikelti į Kanadą, kurioje gyvena iki šiol, planuodamas čia likti ilgainiui.

Dominykas – tikrasis, užkietėjęs „Coldplay“ muzikos grupės gerbėjas, kuris pradėjo keliauti į grupės koncertus prieš daugiau nei 12 metų. Jis pasakoja, kad pirmasis jo gyvai pamatytas koncertas įvyko Londone, 2012 metų birželio 2 dieną, ir tai buvo jo svajonės išsipildymas.

Naktį prieš koncertą negalėjo užmigti

Dar mokydamasis Lietuvoje, gimnazijoje, vyras svajojo gyvai pamatyti šią grupę ir daug laiko klausėsi jų muzikos. Tačiau tik pirmą kartą pamatęs grupę, jis tikrai suprato, kas iš tikrųjų yra gyvo garso koncertas.

„Lietuvoje būdavo koncertai arenoje, tačiau patys didžiausi atlikėjai čia neateidavo. O kai pirmą kartą pamačiau savo herojus – atlikėjus stadione su visais garso ir vaizdo efektais, tai buvo lyg pasaka.

Tai man tapo meilė, iššūkis – norėjau pamatyti kuo daugiau „Coldplay“ koncertų. Dabar einu į daugelio atlikėjų pasirodymus, tačiau „Coldplay“ visada išlieka mano numeris 1 – nuo to ir prasidėjo mano meilė koncertams“, – pasakoja Dominykas.

Paklaustas apie pirmąją reakciją, kai nusipirko bilietą į savo pirmąjį koncertą, jis prisimena, kad tai buvo tarsi antros Kalėdos birželio mėnesį.

„Tai buvo kaip pasaka, kai gauni žaislą vaikystėje iš tėvų, tarsi antros Kalėdos birželį. Tas bilietas buvo daug daugiau nei paprastas popierėlis – tais laikais bilietai buvo popieriniai, ne skaitmeniniai. Prisimenu, kad jis kainavo 50 svarų. Buvau toks laimingas, kad iki pat koncerto dienos negalėjau užmigti. Turėjau atsispausdinęs dainų žodžius ir net nežinojau, ką apsirengti“, – prisimena jis.

Dominykas iki šiol saugo kelias nuotraukas ir prisiminimus iš savo pirmojo koncerto. Jis pasakoja, kad į stadioną atvyko apie 4 valandą po pietų ir manė, jog atvyko anksti, tikėdamasis, kad galės būti arti scenos. Tačiau, atvykęs suprato, kad kai kurie gerbėjai jau buvo ten iš anksto – su palapinėmis pradėjo rikiuotis eilėje diena prieš koncertą, siekdami būti kuo arčiau scenos.

„Nebuvau labai toli nuo scenos, bet tai buvo pirmas kartas, kai patyriau, ką reiškia būti pirmoje eilėje, kai tavo bilietas yra stovimas. Tada pradėjau suprasti, kaip veikia pasaulinio masto muzikos žvaigždžių koncertai iš žiūrovo, gerbėjo perspektyvos.

Supratau, ką reikia daryti, kad patirtis būtų dar geresnė. Tai buvo kažkas visiškai naujo, ypatingo, fantastiško – 60 tūkst. žmonių, o aš, paprastas vaikinas iš Klaipėdos, galėjau patirti tokią atmosferą. Tai buvo neapsakoma“, – prisimena vyras.

Net du kartus buvo pakviestas ant scenos

Pasaulinio turo metu, 2016–2017 metais, „Coldplay“ koncertavo Londono didžiausiame „Wembley“ stadione. Tuo metu Dominykui kilo mintis padaryti kažką neįprasto.

Jis pasakoja, kad „Coldplay“ dainos „Paradise“ vaizdo klipe visi grupės nariai vilki dramblio kostiumus, todėl Dominykui šovė idėja: jei pavyktų surasti tokį patį kostiumą, jis juo pasipuoštų ir taip keliautų į koncertą.

„Internete radau tokį patį dramblio kostiumą, nusipirkau ir pasidariau plakatą su žinute: „Chris, need an elephant on stage?“ (Krisai, ar reikia dramblio ant scenos?, – tv3.lt). Atvykau ryte, apie 11 valandą ir laukiau prie stadiono.

Koncertui prasidėjus, stovėjau arti scenos su savo kostiumu, o mane pradėjo filmuoti „Coldplay“ komanda. Galiausiai Chrisas Martinas (grupės „Coldplay“ įkūrėjas ir pagrindinis vokalistas, – tv3.lt) pastebėjo mano plakatą ir pakvietė ant scenos, bet apsauga sustabdė“, – sako jis.

Vis dėlto Dominykas suprato, kad plakatas ir kostiumas padarė įspūdį – jis buvo pastebėtas ir pakviestas ant scenos. Tai suteikė jam dar daugiau motyvacijos nesustoti. Kitais metais jis nusprendė tęsti savo idėją – skrido į Švediją, Geteborgą, vėl apsirengė dramblio kostiumu ir pasiėmė plakatą.

Dominykas prisimena, kad tą vasarą įvyko teroristinis išpuolis Mančesteryje per Arianos Grande koncertą, kai buvo susprogdintas sprogmuo ir žuvo žmonės. Įkvėptas solidarumo, jis ant savo plakato užrašė: „Mančesteri, Londone mes esame kartu. Meilė ir taika iš Lietuvos.“ Po šiuo užrašu skliausteliuose pridėjo: „Bet kur tai yra?“.

„Atvykau iš ryto, buvau prie pat scenos ir parodžiau plakatą Chrisui. Jis nusišypsojo, o per paskutinę dainą „Sky Full of Stars“ parodė apsaugai, kad mane užkeltų ant scenos. Su dramblio kostiumu šokau kaip galėjau, nors buvo sunku – lijo, kostiumas šlapias ir sunkus, bet tai buvo neįtikėtina.

Chrisas mane apkabino ir pasakė: „Ačiū, žmogau“, o aš atsakiau: „Ačiū tau“. Po koncerto visi prašė nuotraukų, o netrukus pamačiau save jų socialiniuose tinkluose – tai buvo neapsakomai džiugu“, – įspūdžiais dalijasi vyras.

Kitą dieną Dominykas vėl dalyvavo „Coldplay“ koncerte, o grįžęs į Lietuvą sulaukė didelio susidomėjimo. Jo dramblio kostiumas tapo įkvėpimu daugeliui – beveik metus „Amazon“ ir „eBay“ toks kostiumas buvo išparduotas, nes daugelis pradėjo manyti, jog tai kelias patekti ant scenos.

Dominykas didžiuojasi, kad kaip lietuvis, mažos valstybės atstovas, parodė unikalų būdą išsiskirti, kurti ypatingą ryšį su grupe ir įkvėpė kitus sekti jo pavyzdžiu.

Dainavo kartu su pagrindiniu atlikėju

Vis dėlto, Dominyko sėkmės istorija tuo nesibaigė. Prieš maždaug keturis mėnesius Austrijoje, Vienoje, jis dalyvavo jau 16-ajame „Coldplay“ koncerte. Nors šį kartą nebesitikėjo užlipti ant scenos ir vilkėjo dramblio kostiumą tiesiog norėdamas pradžiuginti vaikus bei šeimas, likimas jam nusišypsojo dar kartą.

„Naudoju dramblio kostiumą, nes matau, kokią didelę įtaką jis daro gerbėjams – šeimos, vaikai, žmonės prašo nuotraukų, šypsosi. Man tai suteikia džiaugsmo einant į koncertus“, – priduria jis.

Vyras pasakoja, kad vasarą eiti į koncertus su dramblio kostiumu yra labai karšta, tačiau jis vis tiek džiaugiasi šia tradicija. Šiame koncerte jis netgi pasigamino vėliavą su žinute: „Kiekvienai problemai yra „Coldplay“ daina, kuri suteikia viltį.“

„Ta vėliava buvo nemaža, ją su žmona kūrėme kelias dienas. Kai koncertas prasidėjo, per šeštą dainą „Paradise“ Chrisas atsisuko į mane ir pakvietė ant scenos. Pradėjau lipti – šįkart net apsaugos nereikėjo.

Adrenalinas liejosi per kraštus, perlipau barjerą, užlipau ant scenos ir pradėjau šokti. Dainai baigiantis, Chrisas sako: „Nutūpkime kartu.“ Nutūpėme, jis pradėjo dainuoti, o per paskutinius akordus davė man mikrofoną – sudainavome kartu“, – teigia vyras.

Pasak jo, atlikėjas juokėsi, šypsojosi, kelis kartus apkabino Dominyką, o šis jam dėkojo. Kitą dieną Dominykas vėl nuvyko į jų koncertą – tai buvo jo 17-asis koncertas.

„Šypsenos, adrenalinas, didžiulės šviesos, šviečiančios apyrankės – tu supranti, kaip sunku atlikėjui, kai tiek daug žmonių tave stebi, kameros įjungtos, filmuojamas kiekvienas tavo žingsnis. Tu turi turėti savo unikalumą, kad viskas būtų atlikta kuo geriau, nes viskas gali būti užfiksuota, jei kas nors nebus taip, kaip turėtų“, – aiškina vyras.