Ši Jessicos Shy akimirka koncerte pravirkdė tūkstančius: pamatykite patys

Kalnų parke vykusiuose koncertuose Jessica Shy gerbėjus nustebino itin jautria staigmena.
Jessica Shy nustebino gerbėjus
Atlikėja sėdo prie pianino ir sugrojo kūrinį „Laikas negydo“, kurį parašė savo mirusiai prosenelei Janinai.
Prieš atlikdama šį kūrinį, Jessica užsiminė, kad prosenelės neteko seniai, dar būdama paaugle.
„Visi nori linksmų dainų, bet kartais reikia įsižeminti. Tą dainą parašiau savo prosenelei Janinai, kuri išėjo jau seniai, buvau paauglė. Bet ši daina yra visiems, kuriuos praradau – draugams ar šiaip žmonėms, kurie išėjo iš mano gyvenimo“, – prieš atlikdama kūrinį jautriai kalbėjo Jessica Shy.
Bilietus išpardavė žaibiškai
Primename, kad gerbėjai bilietus į jos koncertus iššlavė žaibiškai – kaip rašoma koncertų organizatoriaus „Live Nation Lithuania“ pranešime spaudai, bilietai į pirmuosius du koncertus išgraibstyti vos per kelias valandas, o į trečiąjį – kiek mažiau nei savaitę.
O šis koncertų „maratonas“ įeis ir į istoriją, nes atvejis – neturintis precedento Lietuvos muzikos istorijoje. Iki šiol nė vienai atlikėjai ar grupei nebuvo pavykę surengti trijų iš eilės pilnai išparduotų koncertų vienoje vietoje.
Visas tris koncertines naktis Jessica Shy scena dalijosi su ypatingais svečiais. Pradėti koncertus buvo patikėta atlikėjoms Paulinai Paukštaitytei, Giedei ir Aistei.
Įspūdingus pasirodymus taip pat surengė ir kiti kviestiniai scenos partneriai – Justinas Jarutis, Nombeko Augustė, Adomas Vyšniauskas, kurie padėjo atlikėjai sukurti išskirtinę atmosferą, kurioje kiekvienas vakaras tapo nepakartojamu reginiu.
Šis trijų koncertų maratonas dar kartą patvirtino, jog Jessica Shy šiuo metu yra viena ryškiausių ir reikšmingiausių Lietuvos muzikos scenos žvaigždžių.
