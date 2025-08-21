Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Lemon Joy“ gerbėjams – džiuginanti žinia

2025-08-21 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 15:55

Ypatingai retai scenoje matoma grupė „Lemon Joy“ kviečia gerbėjus į tradicinius rugpjūčio koncertus. Jau šį šeštadienį (rugpjūčio 23 d.) grupė surengs išskirtinį pasirodymą Palangos koncertų salėje. Renginys Lietuvos vasaros sostinėje bus ypatingas ir tuo, kad tą dieną Igoris Kofas švęs savo gimtadienį. Į šį koncertą šiandien atidaryti papildomi bilietų sektoriai.

„Lemon Joy“ koncertas Vilniuje (Jurgitos Satkūnaitės nuotr.)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūčio 26 d. grupė surengs jpasirodymą Vilniuje, „Vasaros terasoje“, į kurį dar liepą buvo išpirkti visi bilietai. Jau kitą dieną, rugpjūčio 27 d., „Lemon Joy“ gros Kaune, klube „Oldman Kaunas“, kur prekiaujama paskutiniais bilietais. Koncertuose grupė pristatys savo naujausią dainą „Žinai“ ir didžiausius karjeros hitus.

Bilietus į „Lemon Joy“ koncertus Palangoje, Vilniuje ir Kaune galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Shownet.lt“, o muzikos įrašus ir atributiką - „Buymusic.lt“. Šviesų šou Palangoje kurs šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas.

Rugpjūtis - ypatingas mėnuo

Grupei „Lemon Joy“ rugpjūčio koncertai tampa tradicija. Kiekvienas kultinės grupės pasirodymas, net ir be gimtadienių, tampa tikra švente jos gerbėjams, synthpop ir roko muzikai neabejingiems melomanams. Trims išskirtiniams koncertams Palangoje, Vilniuje ir Kaune nekantriai ruošiasi ir patys muzikantai.„Rugpjūtis – vienas mylimiausių mano mėnesių, o rugpjūčio koncertai – visuomet labai ypatingi“, – sako Igoris Kofas.

Bilietų į Vilniaus koncertą neliko

Nedažnai koncertuojanti grupė „Lemon Joy“ užsitarnavo ištikimų gerbėjų simpatijas. Itin didelio fanų susidomėjimo sulaukė grupės koncertas Vilniuje. Antradienį (rugpjūčio 26 d.) sostinės „Vasaros terasos“ scenoje vyksiantis pasirodymas bus anšlaginis - visi bilietai į šį koncertą buvo išpirkti dar liepos mėnesį. Nedidelis skaičius paskutinių bilietų liko ir į kitus du „Lemon Joy“ koncertus, kuriuos grupė surengs rugpjūčio 23 d. Palangos koncertų salėje ir rugpjūčio 27 d. klube „Oldman Kaunas“.

Ruošia išskirtinę programą

Išskirtinius koncertus rengianti „Lemon Joy“ ruošia ypatingą programą su didžiausiais hitais - „Mylėt tave taip beprotiška ir keista“, „Kažkada“, „Balta meilė“, „Karolis“, „Ylang Ylang“ ir daugeliu kitų. Žinoma, koncertuose skambės ir pati naujausia grupės daina „Žinai“. Po 6-erių metų tylos išleistas naujas kūrinys melomanų buvo sutiktas labai šiltai: „Žinai“ šturmavo lietuviškų radijo stočių topus, dainos perklausų skaičius „Spotify“ muzikos platformoje artėja link 100 tūkst., o muzikos kanale „YouTube“ dainos video peržiūrėtas beveik 400 tūkst. kartų.

Grupei dėmesio nestinga

Nors ir retai pasirodo scenoje, dėmesio grupei nestinga. Šiais metais „Lemon Joy“ perleido savo kultinį 1999-ųjų metų albumą „Mylėt tave taip beprotiška ir keista“ vinilo plokštele, o kiek anksčiau titulinei šio albumo dainai naujas versijas sukūrė DJ Jovani, Danell Arma ir Rūta Mur.

LietuvaiEurovizijoje“ atstovavusi grupė „Katarsis“ perdainavo grupės dainą „Balta meilė“, kurią nuo šiol atlieka visuose savo koncertuose. Kiek anksčiau, į „LRT“ televizijos projekto „Dainuoju Lietuva“ finalą pateko grupės kūrinys „Ne apie mus (Koks pašėlęs tempas)“. Šią vasarą interneto parduotuvė „Buymusic.lt“ išleido visiškai naują, ypatingos spaudos grupės „Lemon Joy“ atributiką.

