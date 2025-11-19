 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šių darbuotojų laukia pokyčiai: štai kaip keičiama tvarka

2025-11-19 16:34 / šaltinis: BNS
2025-11-19 16:34

Vyriausybė trečiadienį supaprastino verslo liudijimų išdavimo smulkiems verslininkams tvarką, pranešė Finansų ministerija. 

Asociatyvi BNS Foto

Vyriausybė trečiadienį supaprastino verslo liudijimų išdavimo smulkiems verslininkams tvarką, pranešė Finansų ministerija. 

REKLAMA
0

„Mūsų tikslas – mažinti administracinę naštą ir sukurti paprastesnę fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimo arba, kaip visiems geriau žinomą, verslo liudijimų išdavimo tvarką“, – pranešime teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai kaip keičiama tvarka 

Pasak jo, prašymus dėl verslo liudijimų bus galima pateikti telefonu – tikimasi, kad tai ne tik pagreitins procesus, bet ir  sumažins verslo išlaidas.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, atsisakoma ribojimo išduoti verslo liudijimus gyventojams, turintiems skolų „Sodrai“, taip pat ribojimo juos išduoti iki trijų mėnesių, jeigu žmogus nėra iš anksto sumokėjęs įmokų „Sodrai“ už visą verslo liudijimo galiojimo laiką. 

„Šių ribojimų atsisakoma atsižvelgiant į tai, kad verslo liudijimas yra dokumentas, patvirtinantis gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimą, todėl kitos mokestinės prievolės ar įsiskolinimai neturėtų riboti laiku sumokėti gyventojų pajamų mokestį“, – sakė K. Vaitiekūnas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų