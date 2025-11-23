 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Netikėtas sugrįžimas: Cruzas Beckhamas paviešino įspūdingą vaizdo įrašą su mama Victoria

2025-11-23 09:56 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-23 09:56

Victoria Beckham nudžiugino savo gerbėjus, sugrįžusi į savo muzikinės karjeros pradžią – „Spice Girls“ laikus. Ji atliko legendinę dainą „Viva Forever“, o jai gitaros garsais pritarė jos dvidešimtmetis sūnus Cruzas Beckhamas.

Victoria Beckham ir David Beckham
9

Victoria Beckham nudžiugino savo gerbėjus, sugrįžusi į savo muzikinės karjeros pradžią – „Spice Girls" laikus. Ji atliko legendinę dainą „Viva Forever", o jai gitaros garsais pritarė jos dvidešimtmetis sūnus Cruzas Beckhamas.

0

Lapkričio 19 dieną Cruzas pasidalijo šiuo jaukiu šeimos momentu socialiniuose tinkluose. Vaizdo įraše mama ir sūnus nufilmuoti atliekant 1998 metų „Spice Girls“ hitą, jaukiai įsitaisius savo namų svetainėje.

Pasidalijo vaizdo įrašu

Remiantis „People“ pranešimu, šis muzikinis duetas turėjo ir stebėtoją bei operatorių: klipo pabaigoje paaiškėja, kad šią akimirką įamžino ir netgi bandė prisijungti prie dainavimo pats Davidas Beckhamas.

Tęsia kūrybinę veiklą

Nors pati Victoria Beckham jau kurį laiką pasitraukusi iš profesionalios muzikos scenos, jos sūnus Cruzas aktyviai tęsia kūrybinę veiklą. Praeitą mėnesį jis išleido du naujus singlus – „Optics“ ir „Lick the Toad“, kurie demonstruoja jo unikalų ir savitą muzikos stilių.

Šie metai buvo reikšmingi ne tik Cruzui, bet ir visai šeimai. Spalio mėnesį „Netflix“ platformoje debiutavo trijų dalių dokumentinis filmas, skirtas Victorios gyvenimui ir karjerai. Po šios premjeros Davidas Beckhamas savo žmonai socialiniuose tinkluose negailėjo šiltų žodžių. Jis parašė: „Mes tave be galo mylime ir didžiuojamės tavimi. Nekantriai laukiame, kol žiūrovai išvys, koks šiltas, mylintis ir nepaprastai darbštus žmogus tu esi.“

