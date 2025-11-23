Netikėtas sugrįžimas: Cruzas Beckhamas paviešino įspūdingą vaizdo įrašą su mama Victoria

Lapkričio 19 dieną Cruzas pasidalijo šiuo jaukiu šeimos momentu socialiniuose tinkluose. Vaizdo įraše mama ir sūnus nufilmuoti atliekant 1998 metų „Spice Girls“ hitą, jaukiai įsitaisius savo namų svetainėje.
Pasidalijo vaizdo įrašu
Remiantis „People“ pranešimu, šis muzikinis duetas turėjo ir stebėtoją bei operatorių: klipo pabaigoje paaiškėja, kad šią akimirką įamžino ir netgi bandė prisijungti prie dainavimo pats Davidas Beckhamas.
Tęsia kūrybinę veiklą
Nors pati Victoria Beckham jau kurį laiką pasitraukusi iš profesionalios muzikos scenos, jos sūnus Cruzas aktyviai tęsia kūrybinę veiklą. Praeitą mėnesį jis išleido du naujus singlus – „Optics“ ir „Lick the Toad“, kurie demonstruoja jo unikalų ir savitą muzikos stilių.
Šie metai buvo reikšmingi ne tik Cruzui, bet ir visai šeimai. Spalio mėnesį „Netflix“ platformoje debiutavo trijų dalių dokumentinis filmas, skirtas Victorios gyvenimui ir karjerai. Po šios premjeros Davidas Beckhamas savo žmonai socialiniuose tinkluose negailėjo šiltų žodžių. Jis parašė: „Mes tave be galo mylime ir didžiuojamės tavimi. Nekantriai laukiame, kol žiūrovai išvys, koks šiltas, mylintis ir nepaprastai darbštus žmogus tu esi.“
